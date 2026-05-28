Тихановська: опозиція не має даних про те, що ядерна зброя вже є в Білорусі, але інфраструктура є

Білоруська опозиція не має конкретних даних про те, що ядерна зброя вже є в Білорусі, але інфраструктура для неї є. Про це в інтерв’ю для Радіо Свобода заявила лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська.

«Наші партизани на залізниці, вони стежать за тим, що йде з Росії до Білорусі, якщо в нас вже є певне розуміння того, що йде зброя, то ми, звичайно, будемо передавати це нашим українським партнерам та іноземним партнерам, але на даний момент я точно не можу сказати (що зброя вже розміщена)», – розповіла вона.

Нещодавні ядерні навчання на території Білорусі Тихановська вважає «тиском і шантажем», які спрямовані не лише на Україну, а й на європейських союзників.

«І тому, звичайно, їм потрібно показати, що Лукашенко та Путін разом, що Лукашенко виконує накази Путіна і, звичайно, нам потрібно дуже уважно стежити за тим, що відбувається в країні», – додала вона.

Тихановська зазначає, що демократичні сили «мають дуже хороші джерела інформації» з Білорусі.

Росія та її союзник Білорусь минулого тижня провели ядерні навчання на тлі ескалації атак безпілотників на Росію. 19 травня Москва оголосила про початок масштабних навчань стратегічних ядерних сил, в яких використовується вся ядерна тріада: міжконтинентальні балістичні ракети, атомні підводні човни та стратегічні бомбардувальники.

21 травня, в останній день цих навчань, Міністерства оборони Росії й Білорусі повідомили, що на білоруську територію доправили ядерні боєприпаси в рамках ядерних навчань військових двох країн. У Міноборони Білорусі також заявили, що ракетний підрозділ імітував пуски ракет по визначених цілях.