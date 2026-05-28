Лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська вважає, що зміни в Росії можуть початися зі змін у Білорусі.

Вона визнає, що уряд і особисто Олександр Лукашенко «значною мірою зберігаються» зараз лише завдяки політичній та економічній підтримці Кремля.

«Але ми повинні розуміти, що ця позиція, що поки нічого не зміниться в Росії, нічого не зміниться і в Білорусі, є неправильною! Бо я впевнена, що зміни в Росії можуть початися зі змін у Білорусі, тому що наша нація більш єдина, у нас немає цих імперіалістичних амбіцій», – сказала вона в інтерв’ю Радіо Свобода.

Тихановська зауважує, що Білорусь хоче жити в добросусідстві з іншими країнами, і білоруське суспільство є більш консолідованим.

«І тому я впевнена, що нам потрібно більше інвестувати в політику Білорусі, щоб наші зміни призвели до змін і в Росії», – заявила вона.

Щодо деяких докорів в бік білоруської опозиції – зокрема про відстороненість від ситуації всередині Білорусі та роз'єднаність – то Тихановська зазначила, що проти опозиції працює «велика пропагандистська машина режиму Лукашенка», яка також підкріплюється російськими наративами.

«Але я хочу сказати, що я дуже пишаюся тим, що минуло шість років з нашої революції 2020-го року, ми зберігаємо єдність, підтримуємо координацію між державний сектором, між політичними діячами, тому що я розумію, наскільки важливо бути єдиними в нашій боротьбі проти диктатури, а також бути єдиними в очах наших іноземних партнерів», – додала вона.

Лукашенко керує Білоруссю вже майже 31 рік – уперше він прийшов до влади в липні 1994 року. У березні 2025 року відбулася його чергова інавгурація, під час якої Лукашенко порівняв і поставив в один ряд перемогу СРСР у Другій світовій війні 80 років тому і перемогу над протестами у 2020 році.







