Загрози з Білорусі: чи втягне Путін Лукашенка знову у війну?

Можливе нове вторгнення?

Очільник Білорусі Олександр Лукашенко каже президенту України Володимиру Зеленському «заспокоїтися»: так він реагує на застереження щодо нових загроз Україні з боку Білорусі.

Тим часом у Державній прикордонній службі не виключають можливого нового вторгнення з території Білорусі.

«Те, що відбувається у глибині території країни, як повідомляє розвідка, зараз вказує на те, що Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України . Тобто в подальшому можуть бути і провокації по напрямку нашого кордону. Не можна виключати і вторгнення», – сказав Радіо Свобода речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Безпрецедентні ядерні навчання Росії і Білорусі

Росія спільно з Білоруссю провела ядерні навчання. В офіційних повідомленнях стверджується, що ці навчання 19-21 травня є плановими. Однак це не так. У Росії подібні навчання зазвичай проводяться в жовтні. Вони називаються «Грім» і проводяться без участі Білорусі.

Міністерство оборони Росії опублікувало повідомлення про постачання ядерних боєголовок до Білорусі в рамках навчань.

Триденні навчання стратегічних ядерних сил за кількістю задіяних військових (64 тисячі осіб), ймовірно, навіть перевершили за розмахом навчання 2019 року, які називали найбільшими в пострадянській історії. У ядерних навчаннях на території Білорусі за повідомленнями російських ЗМІ взяла участь уся ядерна тріада: міжконтинентальні балістичні ракети, атомні підводні човни та стратегічні бомбардувальники: загалом 140 літаків, 73 кораблі та 13 підводних човнів

Тихановська каже, що білоруси не будуть воювати проти українців

Тим часом лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська мала насичену програму у Києві, зустрілася із Зеленським і говорила про війну.

А ось, що Тихановська сказала в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода: «Зміна режиму в Білорусі може статися раніше, аніж у Росії» – Тихановська

