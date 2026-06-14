Росія зменшила активність ДРГ на прикордонні: Демченко назвав причину

Активність російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) поблизу кордону з Чернігівською, Сумською та Харківською областями «останнім часом помітно знизилася», повідомив речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська змінили тактику на прикордонних напрямках. Наразі «основну увагу» вони зосереджують на використанні малих піхотних груп, оскільки прагнуть розширити зону своєї присутності та сформувати так звану «буферну зону» вздовж кордону.

Водночас у ДПСУ наголошують, що ризик проникнення російських диверсійних груп залишається: «хоча кількість таких спроб значно скоротилася порівняно з попередніми періодами, повністю загроза не зникла, тому українські прикордонники продовжують посилений моніторинг ситуації».

Раніше, 15 травня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками розвідувальних органів Збройних сил, Міністерства оборони та Служби безпеки, і за результатами заявив, що Росія планує удари з території Білорусі по Україні або одній із країн НАТО.

За словами Зеленського, Україні відомо про «додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, спрямовані на те, щоб переконати його приєднатися до нових російських агресивних операцій».

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Крім того, періодично до Білорусі залітають дрони, які використовуються Росією та Україною у війні. За даними білоруських військових, торік нібито було зафіксовано понад 1400 порушень правил використання білоруського повітряного простору. За словами заступника міністра внутрішніх справ Миколи Карп’янкова, у 2025 році в Білорусі було розміновано близько 520 дронів, кожен третій з яких був бойовим.

Влада рідко повідомляє про вторгнення дронів, які зазвичай залітають до Білорусі під час російських авіаударів по Україні – це трапляється, коли інформація вперше з’являється в соціальних мережах та незалежних ЗМІ. Так було, наприклад, у випадку зі знищенням безпілотників над Гомелем у вересні 2024 року та падінням безпілотника в житловому районі Мінська в липні 2025 року.

17 травня літак «Белавіа», який летів із Москви до Гомеля, не зміг приземлитися в аеропорту Гомеля через атаку російського безпілотника на Україну. Літак перенаправили на посадку в Мінську.



