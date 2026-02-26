Українські військові продовжують бої за Куп’янськ. Військові аналітики повідомляють про просування ЗСУ в центральній частині міста. Напередодні троє російських військовослужбовців потрапили в оточення і здалися в полон. Експерти також повідомляють про підготовку російських військ до наступу на залізничну станцію «Куп’янськ-Вузловий». Кореспондент телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії поспілкувався з бійцями, які тримають оборону на Куп’янському напрямку.