Лукашенко наказав заборонити поїздки дітей до Росії

Олександр Лукашенко наказав заборонити поїздки за кордон дітей із Білорусі без державного нагляду та дозволу. Про це він заявив, коментуючи трагічний інцидент із автобусом, який перевозив юних білоруських футболістів із міста Речиця до російського Геленджика.

«Я не хочу тут нікого засуджувати, але хотів би звернутися до наших людей, і особливо до батьків, коли ми маємо справу з дітьми: нам потрібно залишатися вдома в цей час. Тут потрібно грати у футбол та займатися іншими видами діяльності. Тут комфортніше, в тихій, мирній країні. І нам потрібно заборонити всілякі поїздки без державного нагляду та дозволу», – цитує Лукашенка державна агенція БелТА.

Через те, що сталося, Лукашенко згадав мету поїздки до Росії групи білоруських дітей.

«Я хочу звернути увагу на сам факт: саме батьки, і вони цього не заперечують, організували цю поїздку, чи то на відпочинок, чи то для навчання людей грати у футбол у Геленджику. Слухайте, хіба у нас недостатньо землі, щоб грати у футбол?» – сказав Лукашенко.

Внаслідок інциденту загинула жінка, яка супроводжувала групу, це була дружина тренера Речицької дитячо-юнацької спортивної школи. Ще вісім людей зазнали поранень, один із юнаків має тяжкі травми. Російська влада звинувачує українських військових у дроновій атаці, у ЗСУ заперечують удар по автобусу з білоруськими дітьми в Брянській області Росії.

Служба безпеки України 18 червня заявила про перехоплення «офіційного російського документа», який свідчить, що Україна не має стосунку до атаки на автобус із дітьми з Білорусі в Брянській області Росії.

За твердженням відомства, йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру державної казенної установи Брянської області «Безпечний регіон» (ГКУ БО «Безопасный регион»).

«Відповідний документ був здобутий у ході контррозвідувальних заходів СБУ. У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА», – коментує пресслужба відомства.

Раніше білоруська влада не запроваджувала заборони на поїздки дітей до сусідньої Росії, яка щодня зазнає українських ударів. Російські військові атакують ракетами стратегічні цілі та житлові будинки в Україні, а українські відповідають ударами по російських портах та нафтопереробних заводах, підриваючи наступальні можливості противника.

Білоруські спортсмени перебувають в ізоляції з моменту запровадження міжнародних санкцій за співучасть режиму Лукашенка у війні. Нещодавно більша частина обмежень була скасована, але спортивні команди, зокрема юнацькі та жіночі, регулярно їздять до Росії на тренування та змагання. До трагедії в Брянській області білоруська влада не звертала на це уваги та не контролювала такі поїздки.