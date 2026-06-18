Атака на автобус із білоруськими дітьми у Брянській області РФ: що відомо

Дитяча футбольна команда з білоруського Гомеля їхала на відпочинок до російського Геленджика. У Брянській області РФ 17 червня автобус був атакований. Загинула жінка, яка супроводжувала дітей, потсраждали діти. Губернатор Брянщини звинуватив в атаці Україну. Українські сили оборони наполягають: жодних атак там не здійснювали. А ЦПД стверджує, що це операція Росії, щоб спровокувати Білорусь на агресивні дії проти України.

Атака на автобус відбулася після того, як очільник Білорусі Лукашенко заявив, що війну можна завершити вже цього року і перепросив президента України Зеленського в інтерв’ю, оприлюдненому 15 червня.

Білоруська редакція Радіо Свобода збирає інформацію про інцидент.

Поранених у Брянській області дітей перевозять до Мінська. 18 червня 2026, 09:39 оновлено 18 червня 2026, 10:42

Поранених дітей транспортують на спеціальних реанімобілях до медичних закладу Мінська, повідомляє державне видання Білорусі new.by.

«Хлопчика, який був у тяжкому стані, вночі прооперували. Зараз його транспортують на апаратній підтримці. Усі інші постраждалі при свідомості, розмовляють і почуваються краще. Незважаючи на осколкові поранення, прогнози позитивні», – зазначило видання.

Міністр охорони здоров’я Білорусі Олександр Ходжаєв заявив, що можливість транспортування поранених дітей та одного дорослого підтвердили лікарі:

«Зараз евакуюють шість постраждалих, із них двоє тяжких: одна дитина і один дорослий. І чотири людини у стані різного ступеня тяжкості, але не тяжкі», – сказав білоруський міністр.

Що сталося

17 червня керівник Брянської області Росії Єгор Ковальчук заявив, що внаслідок «обстрілу з боку українських сил» постраждав автобус, у якому дитяча футбольна команда з Гомеля їхала на відпочинок до російського Геленджика.

Одна людина загинула і ще 8 дістали поранення, зокрема 6 дітей – двоє з них перебували у тяжкому стані.

Подія сталася близько 11-ї години в районі населеного пункту Рудня Брянської області.

На фото, поширених брянською владою та державними ЗМІ Білорусі, був автобус із вибитими шибками та пошкодженнями, ймовірно, від осколків.

Слідчі комітети Росії та Білорусі порушили кримінальну справу. В Росії – за фактом терористичного акту.

У МЗС Білорусі засудили атаку, але звернули увагу на «необхідність дотримання порядку організації виїзду груп громадян, особливо дітей, на оздоровлення та відпочинок до іноземних держав» і «обов’язковість безумовного виключення виїзду громадян у зони конфліктів, бойових дій та суміжних із ними регіонів».

Україна хоче долучитися до з’ясування обставин інциденту

Заяви російської влади про удар українського дрона по автобусу з дитячою футбольною командою в Брянській області Росії не відповідають дійсності, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України 17 червня.

«Наголошуємо, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області», – йдеться в заяві.

Українське командування розцінює такі твердження як інформаційну провокацію Кремля:

«Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, Російська Федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України».

Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець також заявив, що Україна не має відношення до атаки на автобус із білоруськими дітьми. Він повідомив, що вже зв’язався з білоруською стороною.

«У зв’язку з поширенням інформації про атаку на автобус із дітьми у Брянській області терміново зв’язався з білоруською стороною та отримав первинну інформацію про цей інцидент. Під час розмови окремо наголосив: Україна не має жодного стосунку до цієї події», – повідомив Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Сили оборони України не завдають ударів по цивільних об’єктах і цивільному населенню, наголосив омбудсман і припустив, що інцидент є черговою провокацією Росії.

«На території Російської Федерації українські військові ціляться виключно у військові цілі. На відміну від Росії, яка щодня атакує українські міста, житлові будинки і вбиває мирних громадян, Україна діє в межах норм міжнародного гуманітарного права. Не виключаю, що мова йде про чергову провокацію або інформаційну операцію, вигідну насамперед Російській Федерації»

Керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко заявив, що це спецоперація Росії, щоб вплинути на громадську думку у Білорусі.

«Росіяни побачили, що білоруси не хочуть підтримувати російську агресивну риторику щодо України, і видумали «теракт по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині», в надії за рахунок цієї інформаційної провокації підбурити білоруське населення на підтримку агресивних дій проти України. Сама провокація жалюгідна і має всі ознаки скоординованої операції без жодних фактичних доказів. Типово для пропагандистів РФ», – наголосив керівник ЦПД.

Контекст

Росія в лютому 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України. Російські війська вторглися на українську територію, зокрема, і з Білорусі. Щодня російська армія атакує населені пункти і міста України, руйнуючи цивільні об'єкти і убиваючи цивільних.

При цьому Кремль стверджує, що атакує лише військові об'єкти.

Останнім часом Україна посилила свої удари по російській території на відстані до 1200 кілометрів від українського кордону, атакуючи російські НПЗ (зокрема і у Москві) і військові об'єкти. Водночас траплялися випадки, коли осколки збитих протиповітряною обороною Росії снарядів падали на житлові будинки та транспорт.



