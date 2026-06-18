«Найжорсткіша криза за час війни»: як удари України по НПЗ вдарили по паливному ринку Росії

Українські безпілотники вдруге за тиждень у ніч на 18 червня атакували Московський НПЗ – найбільшого постачальника пального для Московської області. Через регулярні удари по нафтопереробних заводах у Росії фіксують дефіцит бензину та дизеля, запроваджують ліміти на АЗС і готуються до імпорту пального з-за кордону.

Наприкінці травня 2026 року агентство Reuters писало, що практично усі великі НПЗ у центральній частині Росії зупинили чи скоротили виробництво після українських атак.

Що відбувається на російському паливному ринку зараз та які наслідки мають атаки на НПЗ – розповідаємо далі.

Наймасштабніша атака за останні 2 роки

Мер російської столиці Москви Сергій Собянін зранку 18 червня підтвердив влучання по Московському НПЗ. За його словами, під час масованої атаки «збили на підльоті до Москви» 180 безпілотників.

Міністерство оборони Росії заявило, що за ніч системи протиповітряної оборони перехопили та знищили 555 українських безпілотників у різних регіонах країни, зокрема в Московській області, окупованому Криму та над Азовським морем. Тим часом Російські ЗМІ називають цю атаку наймасштабнішою за останні 2 роки.

«Це цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину», – так прокоментував друге влучання за тиждень по Московському НПЗ президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, на НПЗ горіли комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки і резервуарний парк. Нафтобаза є місцем зберігання пального, необхідного для роботи російської військової та транспортної системи, зазначили у Генштабі.

Підприємство, за його даними, забезпечує понад 38% споживання пального в Московському регіоні та постачає авіаційне паливо для аеропортів «Домодєдово», «Внуково», «Шереметьєво» та «Жуковський».

Московський НПЗ вже зазнавав удару 16 червня, після цього, за даними Reuters, завод зупинив роботу. За даними співрозмовників агентства, удар тоді пошкодив установку первинної переробки нафти, яка забезпечує понад половину виробничих потужностей підприємства.

Як удари по НПЗ спричинили дефіцит пального в Росії

Економічний оглядач Андрій Маховський не думає, що в Москві виникне дефіцит пального, «бо Москву без бензину не залишать», однак «можливі перебої з постачанням і запровадження нових лімітів на заправках».

«Зараз усе виглядає так, що ця паливна криза може виявитися найжорсткішою за весь час війни. Ми ще не бачили, щоб ЗСУ завдавали так багато й так системно ударів по російській нафтопереробці. У травні, здається, було завдано ударів по 16 нафтопереробних заводах. Причому постраждали вісім із десяти найбільших. Такого ще не було – це рекорд», – каже Маховський.

Це може призвести до кризи агропромислового комплексу, а згодом і до продовольчої кризи

Forbes писав, що ціни на дизельне паливо в Росії з квітня зросли щонайменше на 42%. У низці регіонів країни вже розпочалися жнива, і аграрії скаржаться на високі ціни та дефіцит пального.

Оглядач Російської служби Радіо Свобода Максим Блант розповідає, що фактично з весни Росія перетворилася на імпортера пального. Поставки з білоруських НПЗ на Санкт-Петербурзьку паливну біржу за рік зросли у 26 разів, проте білоруські НПЗ просто не справляються з обсягами нафтопродуктів, які потрібні Росії.

За його словами, дефіцит пального пов’язаний не з туристичним сезоном, а насамперед із посівною та жнивами. Через великі масштаби Росії в одних регіонах ще сіють, а в інших уже збирають урожай, тому попит на дизель зростає. Додатково великі обсяги пального споживає війна.

Найскладніша ситуація склалася в окупованому Росією українському Криму. Поставки бензину на півострів ускладнені через удари українських дронів по трасі, яка з'єднує Крим із Ростовською областю Росії.

Проблеми з пальним у низці російських регіонів загострилися після атаки українських дронів на НПЗ ТАНЕКО в Татарстані 12 червня, після якої завод, за даними Reuters, зупинив переробку нафти. Після цього про дефіцит пального та обмеження на його продаж повідомляли в Татарстані, Чувашії, Удмуртії, Самарській, Ульяновській, Оренбурзькій і Нижньогородській областях, а також у Москві, Санкт-Петербурзі та Сибіру. На окремих АЗС бензин відпускали не більше ніж по 20 літрів в одні руки, а також обмежували продаж дизеля та заправку каністр.

Заборона на експорт бензину в Росії діє вже давно, а нещодавно до неї додали й заборону на експорт авіаційного гасу. Нафтові компанії продають переважно сиру нафту, але й цей експорт залежить від атак українських дронів на чорноморські та балтійські порти.

У деяких аеропортах уже обмежують заправку літаків, тому вони отримують лише мінімально необхідний обсяг пального для рейсу.

«Якщо ситуація з дефіцитом дизеля зберігатиметься й надалі погіршуватиметься, це може призвести до кризи агропромислового комплексу, а згодом і до продовольчої кризи. Ми вже бачили наслідки неврожаю 2023–2024 років. Це було різке зростання продовольчої інфляції та подорожчання овочів і фруктів», – вважає Максим Блант.

Росія готується до ще більшої нестачі бензину

Через дефіцит пального Росія планує імпортувати бензин морем, повідомило Reuters 17 червня із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, у червні партія бензину має надійти до одного із західних портів Росії і нібито постачатиметься з Азії без деталей про обсяги поставок і постачальників.

Раніше Москва також імпортувала пальне з Білорусі та Казахстану, проте ці країни не мають достатніх резервів, щоб підтримати Росію у разі серйознішої кризи.

Російська влада дозволила частині НПЗ виробляти бензин і дизель нижчої якості, ніж передбачає стандарт «Євро-5», 15 червня повідомляло видання «Коммерсант». Це має допомогти збільшити пропозицію пального на ринку, проте лише частково, а саме паливо може швидше зношувати двигуни через підвищений вміст сірки.

Окрім того, у Росії до кінця липня заборонений експорт бензину та частково дизеля, а до 30 листопада – авіаційного гасу. Ці обмеження запровадили, щоб залишити більше пального на внутрішньому ринку.