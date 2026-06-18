У РФ влада заявила про другу за тиждень атаку дронів на НПЗ у Москві

Мер столиці Росії Москви Сергій Собянін вранці 18 червня повідомив про атаку безпілотників на Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.

Собянін заявив про масовану атаку дронів на Москву, вказавши, що нібито 43 безпілотники були збиті. Водночас, за його словами, декільком дронам «вдалося досягти МНПЗ, вживаються заходи з ліквідації наслідків».

Російські телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляють про пожежі після атаки в Москві й густий дим над містом.

Крім того, повідомляють і про атаку в Ростовській і Бєлгородській областях Росії. Російський телеграм-канал Astra пише, що в Гуково Ростовської області через удар спалахнула пожежа на НПЗ, а в Шебекіно Бєлгородської області горить складське приміщення з легкозаймистими або горючими матеріалами. Влада цих областей РФ деталей про те, що було уражено, не наводить.

Українські військові атаку поки що не коментували.

Московський НПЗ у Капотні вже зазнавав українського удару раніше цього тижня: 16 червня. Після цього агентство Reuters із посиланням на два анонімних джерела в галузі писало, що нафтопереробний завод у Москві, який є найбільшим постачальником палива до Московської області, зупинив роботу після атаки українських дронів 16 червня. Співрозмовники журналістів повідомляли, що удар по нафтопереробному заводу, який належить компанії «Газпром нефть», на південному сході Москви пошкодив первинну переробну установку, яка забезпечує 53% потужності заводу.

У Генштабі ЗСУ 16 червня зазначали, що Московський НПЗ задіяний «у забезпеченні армії окупантів, продукція підприємства – це понад 38% споживання столичного регіону в паливі, зокрема завод постачає авіапальне аеропортам «Домодєдово», «Внуково», «Шереметьєво» і «Жуковський». Потужність підприємства у переробці становить понад 12 млн тонн нафти на рік».

Українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтової промисловості. Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво.

На дефіцит бензину і дизельного пального на заправках раніше скаржилися жителі Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії. У багатьох регіонах запроваджено обмеження на продаж палива. Зокрема, повідомлялося про ліміти на бензин у найбільших мережах АЗС у Москві.