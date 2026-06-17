РФ планує імпортувати бензин через паливну кризу – Reuters

Росія планує імпортувати бензин морем – через паливну кризу, яка розпочалася внаслідок систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи, повідомляє 17 червня агенція Reuters із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агенції, очікується, що у червні партія бензину надійде до одного із західних портів країни. Як розповіло одне з джерел, паливо буде поставлене з Азії – при цьому співрозмовник не розкрив подробиць про обсяги чи постачальників.

За даними джерел Reuters, торік Росія вже розглядала можливість імпорту палива морським шляхом, але тоді внутрішніх постачань виявилося достатньо. Раніше Москва також імпортувала паливо з Білорусі та Казахстану, проте, як зазначають співрозмовники агентства, ці країни не мають достатніх резервів для підтримки Росії в разі серйознішої кризи поставок.

Різні обмеження на продаж палива запровадили щонайменше у 53 регіонах Росії та на окупованих територіях України, повідомляє The Bell. Наприкінці травня бензин став зникати в окупованому Криму, згодом – у Бєлгородській та Курській областях, а також в окупованій Росією Луганській області. Пізніше проблеми з паливом виникли на заправках у Москві, Московській та Ленінградській областях, Краснодарському краї та Бурятії. Однією з причин цих проблем стали удари по НПЗ у європейській частині Росії, які регулярно завдають українські безпілотники.

На тлі скорочення пропозиції влада вже запровадила заборону на експорт бензину та обмеження на вивезення значної частини нафтопродуктів.