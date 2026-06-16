Понад пів сотні регіонів РФ і окуповані території України мають проблеми з пальним – The Bell

У більшості регіонів Росії фіксуються проблеми із пальним, підрахувало видання The Bell.

Обмеження на продаж пального для приватних автомобілів установлені у 53 регіонах Росії (із загалом 83), а також на окупованих РФ територіях України (Крим, частини Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей).

У 18 регіонах Росії продають не більш як 50 літрів або один повний бак бензину.

З 11 регіонів країни надходять повідомлення про брак пального на значній частині автозаправних станцій, але там поки що немає обмежень щодо літражу.

У травні видобуток нафти в Росії скоротився до мінімуму за рік на тлі посилення атак українських дронів по російських нафтопереробних заводах та нафтобазах.

Як повідомляв Reuters наприкінці травня, через удари майже всі великі об'єкти нафтової промисловості у центральній частині РФ скоротили виробництво або зупинили роботу.

У Криму паливна криза розпочалася після ударів ЗСУ по бензовозах та вантажівках, які перевозять пальне на окупований півострів.