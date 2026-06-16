Медіа: російська «Татнефть» запровадила ліміт на продаж пального на всіх АЗС

Російська нафтова компанія «Татнефть» запровадила на всіх автозаправних станціях у Росії тимчасовий ліміт на продаж бензину та дизельного палива – про це російському агентству «Інтерфакс» повідомив оператор гарячої лінії.

Як передає російська служба Радіо Свобода, в Челябінську на АЗС водіїв попереджають, що з «технічних причин» максимальний продаж бензину для легкових автомобілів становить 30 літрів, дизельного палива – 60 літрів. Ліміт для вантажних машин – 300 літрів дизпалива.

Крім ліміту на продаж палива, запроваджене також обмеження щодо оплати – на АЗС приймають лише готівку.





Повідомлення про обмеження на продаж палива на АЗС «Татнефти», зокрема, в Татарстані, Московській області й Москві, а також дефіцит бензину та дизелю в низці регіонів Поволжя почали з’являтися 13 червня – після українського удару по нафтопереробному заводу «ТАНЕКО», який входить до групи «Тат».

Влада Татарстану заявила, що виробники палива запровадили обмеження «на окремих» заправних станціях «щоб уникнути штучного ажіотажу».

Цими ж причинами обмеження на продаж палива в Совєтсько-Гаванському та Ванінському районах пояснює губернатор Хабаровського краю Дмитро Демешин. За його словами, запровадження лімітів пов’язане «із сезонними та позаплановими роботами» на нафтопереробних заводах, які після посівної кампанії йдуть на обслуговування і що це «щорічна практика».

Читайте також: Українські військові заявили про ураження двох НПЗ у Татарстані й заводу «Тольяттікаучук»

Великі мережі заправних станцій, заявив Демешин, не мають проблем із поставками, а протягом двох-трьох діб на АЗС доставлять бензин. Про дефіцит палива у цих двох районах повідомлялося ще минулого тижня.

Наприкінці травня бензин почав пропадати в анексованому Криму, потім – у Бєлгородській та Курській областях, а також в окупованій Росією Луганській області. Згодом проблеми з паливом виникли на заправках у Москві, Московській та Ленінградській областях, Краснодарському краї та Бурятії. Однією із причин цих проблем стали й удари по НПЗ у європейській частині Росії, які регулярно завдають українські безпілотники.