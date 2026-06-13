У Волгоградській області РФ уражено цех підготовки і перекачування нафти – Генштаб ЗСУ

У ніч проти 13 червня Сили оборони України у Волгоградській області РФ уразили цех підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Військові уточнили, що підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.

«Об’єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури російської федерації. Зокрема, збирає та готує нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища (Волгоградська область) та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській області та республіці Калмикія», – зазначили у Генштабі.

Крім того, за даними командування, уражено пункти управління сил РФ у районах Соледара Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.

«Також завдано ураження пунктам управління БпЛА в районах Хоромного Брянської області російської федерації, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки на Донеччині та Новомиколаївки Херсонської області», – йдеться у повідомленні ЗСУ.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про влучання.

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Російське командування не повідомляло про влучання у військові об’єкти.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



