«Мадяр»: СБС уразили три російських підрозділи під час навчань на Запоріжжі

Уночі 12 червня українські безпілотники завдали серії ударів по окупованій Запорізькій області – під атакою опинились три російських підрозділи під час навчань, повідомив командувач українських Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, удар прийшовся по полігону «Восточний» у селі Новопетрівка Запорізької області, де одночасно проводили підготовку три підрозділи:

40-а бригада морської піхоти (Камчатка) – та сама, що понад рік штурмувала Вугледар і втратила більшу частину особового складу на підступах до міста;

1461-й полк 36-ї армії – бурятський полк територіальних військ;

1466-й полк 5-ї армії – новобранці з Приморського краю.

Усі три підрозділи діють на Гуляйпільському відтинку фронту в Запорізькій області.

Окрім полігону, СБС ударили по наступних цілях:

зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» – поблизу села Вершина Друга, Запорізька область;

зенітна установка ЗУ-23 - поблизу Новопетрівки;

розрахунок переносного зенітного ракетного комплексу - у районі Новопетрівки;

пункт управління підрозділу безпілотників 120-го дивізіону морської піхоти – поблизу Новоандріївки, Донецька область;

технічний пункт десантування підрозділу безпілотників – поблизу Довжанська, Луганська область.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».