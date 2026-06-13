«Мадяр»: СБС уразили три російських підрозділи під час навчань на Запоріжжі

Уночі 12 червня українські безпілотники завдали серії ударів по окупованій Запорізькій області – під атакою опинились три російських підрозділи під час навчань, повідомив командувач українських Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді.
За його словами, удар прийшовся по полігону «Восточний» у селі Новопетрівка Запорізької області, де одночасно проводили підготовку три підрозділи:
- 40-а бригада морської піхоти (Камчатка) – та сама, що понад рік штурмувала Вугледар і втратила більшу частину особового складу на підступах до міста;
- 1461-й полк 36-ї армії – бурятський полк територіальних військ;
- 1466-й полк 5-ї армії – новобранці з Приморського краю.
Усі три підрозділи діють на Гуляйпільському відтинку фронту в Запорізькій області.
Окрім полігону, СБС ударили по наступних цілях:
- зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» – поблизу села Вершина Друга, Запорізька область;
- зенітна установка ЗУ-23 - поблизу Новопетрівки;
- розрахунок переносного зенітного ракетного комплексу - у районі Новопетрівки;
- пункт управління підрозділу безпілотників 120-го дивізіону морської піхоти – поблизу Новоандріївки, Донецька область;
- технічний пункт десантування підрозділу безпілотників – поблизу Довжанська, Луганська область.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.
Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».
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