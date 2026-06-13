Повітряні сили: Росія запустила по Україні 118 дронів, влучання на трьох локаціях

У ніч проти 13 червня сили РФ атакували територію України 118 ударними дронами, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, ударні безпілотники типу Shahed (в т.ч. реактивні), «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпасс «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія» летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, окупований Донецьк, Гвардійське – окупований Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 російських безпілотників типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 3 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.