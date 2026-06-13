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Новини | Події

Повітряні сили: Росія запустила по Україні 118 дронів, влучання на трьох локаціях

Кулемет для збиття російських дронів приватної компанії Carmine Sky, локація не розкрита, квітень 2026 року
Кулемет для збиття російських дронів приватної компанії Carmine Sky, локація не розкрита, квітень 2026 року

У ніч проти 13 червня сили РФ атакували територію України 118 ударними дронами, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, ударні безпілотники типу Shahed (в т.ч. реактивні), «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпасс «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія» летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, окупований Донецьк, Гвардійське – окупований Крим.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 російських безпілотників типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 3 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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