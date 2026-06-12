Найбільше атак РФ за день було на Покровському і Гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті від початку цієї доби відбулося 193 бойових зіткнення, найбільше російських атак було на Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив на 22:00 12 червня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне та Новопідгороднє. Дві з цих атак іще тривають… На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 25 атак окупантів, три з них іще тривають. Ворог проводив штурмові дії у бік Рибного, Воздвижівки, Гуляйпільського, Верхньої Терси, Цвіткового, Залізничного, Рівнопілля, Варварівки, Гіркого, Мирного, Добропілля і Чарівного», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

На цьому тлі, як пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, в червні різко загострилася ситуація в Костянтинівці. Мапа проєкту DeepState демонструє, що з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»). «Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня Костянтинівку Україна втратить...», – констатував 8 червня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.