Блокада Криму та Донбасу. Як відповість Росія?

Сили оборони вдарили по всіх мостах, які ведуть із материкової України до окупованого Криму – про це заявив призначений Росією голова Херсонської області Володимир Сальдо 11 червня.

За його словами, під атаку потрапили мости через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, автомобільний міст на напрямку Перекоп – Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки.

Пізніше українські військові показали кадри атаки по мосту та російській колоні з близько 50 вантажівок під Армянськом, які, за їхніми даними, перевозили паливо та боєприпаси.

«Цілих мостів для ворожої логістики з тимчасово окупованого Криму не залишилося», – зазначили у підрозділах «CODE 9.2», 1-му ОШП імені Дмитра Коцюбайла та Центрі спецоперацій «Альфа» СБУ.

Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді у коментарі Reuters заявив, що найближчим часом Україна «ізолює Крим».

Триває робота Сил оборони з логістики армії Росії та на Донбасі – оператори 41-го полку безпілотних систем Pilum 1-го корпусу НГУ «Азов» показали, як вражають її техніку та автотранспорт у Донецьку та на його околицях.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.



Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



Українські військові атакували Чонгарський міст 7 червня – це міст, який зв’язує окупований Крим із контрольованою російськими військами частиною Херсонської області. Тоді також був тимчасово закритий рух через автомобільний пропускний пункт «Джанкой» на межі Криму та Херсонської області.



У ніч проти 9 червня безпілотники знову атакували Чонгарський міст, який зв’язує окупований Крим із контрольованою російськими військами частиною Херсонської області. Міст пошкоджений, рух ним закритий.