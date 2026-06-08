«Це лише початок». Що відомо про удар по Чонгарському мосту

Безпілотники пошкодили міст по Чонгарському мосту на в'їзді до тимчасово окупованого Криму – про це вранці 7 червня заявив призначений Росією голова окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо в соціальних мережах.

За його словами, через це рух через автомобільний пункт пропуску «Джанкой» тимчасово перекрито – однак пересуватися поки що можна іншими шляхами, через КПП «Армянськ» та «Перекоп».

Пізніше у підрозділі CODE 9.2. повідомили, що завдали удару по мосту «засобами» компанії Fire Point та БПЛА «Бегемот» разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.

Заявлена мета – блокувати постачання палива 37-й мотострілецькій бригаді армії Росії, яка веде штурмові дії на Гуляйпільському напрямку.

Командир підрозділу «Флінт» зазначив, що швидко відновити автомобільне полотно на мосту не вдасться – занадто глибокі ями там утворилися після ударів Сил оборони.

«Це точно лише початок, ви зараз побачите, що буде. Я просто пропоную всім купити попкорн і сісти дивитися насолоджуватися», – сказав «Флінт».

У російських Z-пабліках російські оглядачі припускають, що удари по бензовозах армії РФ на трасі до окупованого Криму, а також пошкодження мосту – етапи можливої операції ЗСУ з десантування на окупований півострів.

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6 серпня 2023 року голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що по Чонгарському мосту на півночі Криму було завдано ракетного удару. За його словами, було «одне влучання, частину ракет збито силами ППО». Збройні сили України також повідомляли, що завдавали удари по мостах на Чонгарі ракетами Storm Shadow.



З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.