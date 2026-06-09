Окупаційна влада знову закрила рух Чонгарським мостом – після удару дронів

Безпілотники в ніч на 9 червня атакували Чонгарський міст, який зв’язує окупований Крим із контрольованою російськими військами частиною Херсонської області. Міст пошкоджений, рух ним тимчасово закритий, повідомив очільник окупаційної влади Володимир Сальдо.

За його словами, засоби ППО збили на підльоті до мосту понад 20 безпілотників. Скільки всього дронів брали участь в атаці, не уточнюється.





Українські військові результативно атакували міст у Чонгарі 7 червня. Тоді також був тимчасово закритий рух через автомобільний пропускний пункт «Джанкой» на межі Криму та Херсонської області.

Оперативного коментаря української сторони щодо нового удару наразі немає.

Українські військові в другій половині травня посилили удари по трасах, що ведуть до Криму, що призвело, зокрема, до дефіциту палива на півострові. З 4 червня у Криму повністю заборонили продаж бензину за готівку. Придбати паливо – не більш як 20 літрів одному покупцеві – можна лише по талонах, які також є дефіцитом.