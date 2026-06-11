Супутникові знімки підтвердили пошкодження мосту на Арабатську стрілку дорогою до Криму

Супутникові знімки підтверджують пошкодження мосту на Арабатську стрілку на дорозі з Херсонської області в окупований Росією Крим, повідомляє Російська служба Радіо Свобода.

Про удар по цій переправі призначена Росією влада окупованої частини Херсонщини повідомляла ще 8 червня. Після цього на мосту довелося запровадити реверсний рух.

Ударами 7 і 9 червня ЗСУ пошкодили ще один міст у Крим, у Чонгарі, внаслідок чого російській владі довелося відновлювати поряд із ним понтонну переправу.

11 червня представники підконтрольної РФ адміністрації заявили про нові удари по переправах через Північно-Кримський канал: у районі населених пунктів Преображенка і Мирне.

Українські удари по трасі з російського Ростова-на-Дону до окупованого Криму (російська влада називає її Р-280 «Новоросія»), нафтобазах півострова і по поромних переправах у Керчі викликали дефіцит пального й основних продуктів на півострові, загрожуючи серйозними проблемами російським військовим на південному фронті.