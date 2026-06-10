Пошкодження Чонгарського мосту і понтонна переправа: «Схеми» публікують супутникові знімки

На супутникових знімках Planet Labs, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), видно наслідки атаки в ніч на 7 червня по Чонгарському мосту, який поєднує материкову Україну з Кримським півостровом. Це, зокрема, темні плями від уражень у центральній частині мосту, а також розгорнута поруч із ним понтонна переправа.

В окупаційній адміністрації Херсонської області 7 червня повідомили, що через ураження мосту українськими безпілотниками були вимушені перекрити рух. Цей міст є важливим шляхом для постачання армії РФ, який використовується для забезпечення російського угруповання військ на півдні.

У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла завдали удару по мосту «засобами компанії Fire Point і БпЛА «Бегемот».

Водночас аналіз «Схем» супутникових знімків за попередні роки свідчить, що російські військові, ймовірно, готувалися до українських ударів по цьому мосту заздалегідь. Вперше понтонна переправа з’явилася біля Чонгарського мосту ще у червні 2023 року. Пізніше її можна було побачити вже захованою під ним.

9 червня 2026 року міст укотре зазнав атаки безпілотниками. Супутникових знімків за цю дату, однак, ще немає.

Українські військові в другій половині травня посилили удари по трасах, що ведуть до окупованого Криму, що призвело, зокрема, до дефіциту палива на півострові. З 4 червня у Криму повністю заборонили продаж бензину за готівку. Придбати паливо – не більш як 20 літрів одному покупцеві – можна лише по талонах, які також є дефіцитом.