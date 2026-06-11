На межі Криму та Херсонщини знову уражені мости

Мости на Херсонщині, які пов’язують регіон з окупованим Кримом, а також мости в самому Криму зазнали ударів у ніч проти 11 червня, повідомили місцеві паблики.

Телеграм-канал «Кримський вітер» пише, що «постраждав міст при в’їзді до Красноперекопська з боку Армянська». Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляє і про влучання в міст у самому Армянську на півночі Криму.

Уночі окуповані Крим і Севастополь були атаковані безпілотниками та ракетами, протягом ночі були чутні вибухи у Севастополі, Бахчисараї, Сімферополі, Армянську. Після атаки у Сімферополі сталася пожежа, а в деяких районах Севастополя після вибуху зникла електрика.

Російський очільник окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо повідомив про атаки безпілотників на чотири мости – «мости через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, автомобільний міст на напрямку Перекоп – Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки». «За попередньою інформацією, є пошкодження», писав Сальдо. Рух був перекритий.

ЗСУ впродовж останніх тижнів активно атакують транспортні шляхи до Криму. Кількох атак зазнав міст у районі Чонгара, рух цією транспортною артерією перекритий. У Криму внаслідок проблем із логістикою виник дефіцит палива.



