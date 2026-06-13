Росія знову може вдарити по Україні «Орешніком»: в ISW пояснили мету Кремля

Російські війська можуть «найближчими 24-48 годинами» здійснити новий запуск балістичної ракети середньої дальності «Орешнік» по території України. Такий крок Кремль, імовірно, використає «для демонстрації сили після святкування Дня Росії», йдеться у повідомленні американського Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на попередження Повітряних сил України про «високу ймовірність» запуску російської балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустін Яр в Астраханській області. За даними українських джерел, США також попередили Київ про загрозу удару саме ракетою «Орешнік».

В ISW нагадали, що «Росія вже щонайменше тричі» застосовувала цей тип ракет проти України, зокрема двічі у 2026 році.

На думку експертів, можливий новий запуск стане продовженням ескалації російської кампанії далекобійних ударів: «у Кремлі прагнуть продемонструвати силу після успішних українських атак по військових об’єктах у Росії та на тлі проблем із захистом власної території від українських безпілотників».

Аналітики також зазначають, що російський президент Володимир Путін під час заходів до Дня Росії «намагався підкреслити військову міць країни», розповідаючи про розвиток безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та інших технологій.

Водночас Путін фактично визнав труднощі російської армії на фронті. Він заявив, що війська РФ просуваються «не так швидко, як хотілося б», хоча й продовжують наступ.

В ISW вважають, що можливий удар «Орешніком» може бути спробою Кремля «продемонструвати рішучість і військові можливості після святкових заходів 12 червня та на тлі зростаючого впливу українських ударів по російській логістиці й військовій інфраструктурі».

Раніше, 24 травня, президент України Володимир Зеленський підтвердив російську атаку «Орешника» по Білій Церкві на Київщині.



«Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій «орєшнік» проти Білої Церкви. Реально неадеквати», – сказав він у своєму відеозверненні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.







