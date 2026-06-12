Українські військові заявили про ураження двох НПЗ у Татарстані й заводу «Тольяттікаучук»

Українські військові заявляють, що в місті Нижньокамську в російській Республіці Татарстан уразили два нафтопереробні заводи, а в Самарській області РФ – завод «Тольяттікаучук». Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ 12 червня.

«У ніч на 12 червня 2026 року підрозділами Сил оборони України у Республіці Татарстан Російської Федерації уражено нафтопереробні заводи «ТАНЕКО» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств», – указано в повідомленні.

Нафтопереробний комплекс «ТАНЕКО» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації, уточнюють у Генштабі. Проєктна потужність переробки становить понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр пально-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

Підприємство «ТАИФ-НК» – це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється високою глибиною переробки нафти (після запуску комплексу глибокої переробки важких залишків цей показник декларується на рівні понад 95%). Підприємство переробляє важку високосірчасту нафту та газовий конденсат. Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів – від масового палива до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб.

У Самарській області РФ під ударом був комбінат «Тольяттікаучук», який «спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків (що, зокрема, використовуються в подальшому виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет), мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину».

«Підтверджено ураження цілі та пожежу на території комбінату», – додають у Генштабі.

Раніше про удари по Нижньокамську і Тольятті повідомляли моніторингові телеграм-канали, це також опосередковано підтверджували представники російської місцевої влади.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».