У Росії ударів зазнали НПЗ у Нижньокамську та завод «Тольяттікаучук» – моніторингові канали

Нафтопереробний завод у Нижньокамську в російській Республіці Татарстан і завод «Тольяттікаучук» у Самарській області зазнали ударів дронів уночі 12 червня, повідомляють моніторингові канали і опосередковано підтверджують представники місцевої влади.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив, що вночі «український терористичний режим знову намагався атакувати наш регіон», але загиблих і постраждалих немає.

Очевидці повідомляють про 12–14 вибухів у Тольятті і дрони, які літали над будинками, пише телеграм-канал Astra.

Українські моніторингові канали пишуть про пожежу на нафтохімічному заводі «Тольяттікаучук».

У Нижньокамську під атакою, за цими ж даними, опинився нафтопереробний завод, там теж триває пожежа.

Міністерство охорони здоров’я Татарстану повідомило, що четверо людей постраждали внаслідок влучання дрона в житловий будинок у Нижньокамську, українські кяанали пишуть, що це результат роботи російської РЕБ.

Українські військові наразі не коментували нові удари по інфраструктурі в Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».