У Самарі Куйбишевський НПЗ зупинив роботу після українського удару – Reuters

У російському місті Самарі Куйбишевський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» зупинив переробку нафти після атаки дронів 10 червня, повідомили Reuters два джерела в галузі.

Джерела додали, що переробку нафти зупинили на обох установках первинної перегонки сирої нафти на заводі, кожна з яких має потужність близько 10 тисяч метричних тонн (73 тисячі барелів) на день.

Куйбишевський НПЗ розташований приблизно за 900 кілометрів від українського кордону. Це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



