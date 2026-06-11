У Росії після атаки дронів горить Афіпський НПЗ

У результаті атаки дронів у російському Краснодарському краї горить Афіпський нафтопереробний завод, повідомляють оперативний штаб регіону і телеграм-канали 11 травня.

«Уламки БпЛА також виявлені за трьома адресами приватного сектора. В одному з домоволодінь сталося загоряння господарської будівлі. Ще в одному будинку вибуховою хвилею вибило скління. Порушено газову магістраль», – ідеться в повідомленні влади.

Унаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів, проінформував губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Афіпський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з проєктною потужністю понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо, яке, зокрема, постачається для армії РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».