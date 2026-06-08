РФ через українські атаки на НПЗ встановила рекорд експорту нафти – Bloomberg

Від початку 2026 року середній обсяг відвантаження російської сирої нафти склав 3,46 млн барелів на добу – це приблизно на 120 тисяч барелів більше, ніж у 2025 році, і більше, ніж середньорічні показники 2022–2024 років, пише Bloomberg із посиланням на дані.

Зростання обсягів експорту, на думку агенції, пов’язане з українськими атаками на російські НПЗ. Наприкінці травня агентство Reuters писало, що майже всі великі нафтопереробні заводи у центральній Росії були змушені зупинити чи скоротити виробництво після ударів українських безпілотників. Через атаки на НПЗ російські нафтові компанії зазнають ускладнень з переробкою сирої нафти та активніше продають її за кордон.

Обсяг російської нафти, що перебуває на танкерах у морі, сягнув рівня 124 млн барелів. За даними відстеження танкерних перевезень, майже вся ця нафта зараз перебуває в дорозі, а не простоює в морі.

Серед активних покупців російських нафтопродуктів – Індія, яка в травні збільшила закупівлю російської сирої нафти на 63% порівняно з показниками лютого. Це сталося на тлі ослаблення американських обмежень на купівлю російської нафти.

Через воєнний конфлікт на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту Росія різко наростила свої доходи від нафтового експорту. Якщо на початку 2026 року Москва заробляла на продажах нафти близько 1–1,2 млрд доларів на тиждень, то до травня цей показник зріс до 2–2,5 млрд доларів на тиждень, випливає з підрахунків Bloomberg. Це максимальні значення від початку повномасштабної війни Росії проти Україні.