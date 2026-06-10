Генштаб ЗСУ заявив про ураження танкера тіньового флоту Росії в Чорному морі

Українське командування підтвердило удари по низці цілей у Росії – відповідне зведення опублікував Генеральний штаб Збройних сил України 10 червня.

Згідно з ним, Сили оборони уразили танкер тіньового флоту РФ WEST Horizon в акваторії Чорного моря:

«Підтверджено ураження гвинто-рульової групи судна. Танкер WEST Horizon використовується у схемах тіньового флоту Російської Федерації для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій і обмежень».

WEST Horizon, що ходить під прапором Гвінеї-Бісау, перебуває в санкційному переліку Головного управління розвідки через перевезення російської нафти й нафтопродуктів.





Крім того, Генштаб звітує про удари по інших цілях, в тому числі – заводу «ВНИИР-Прогресс» у місті Чебоксари, республіка Чувашія, підтверджені ураження цілі та пожежа на території підприємства. Гештаб зазначає, що удару завдали сили ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ українськими ракетами FP-5 «Фламінго». Ціль розташована за понад 900 кілометрів від найближчої ділянки активного бойового зіткнення в Україні.

«Підприємство є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для високоточного озброєння російської федерації. Завод виробляє приймачі супутникової навігації та антени типу «Комета», які використовуються в ударних БпЛА типу Shahed (Герань-2), крилатих ракетах «Калібр», оперативно-тактичних ракетних комплексах «Іскандер-М», а також уніфікованих модулях планування і корекції авіаційних бомб», – зазначає Генштаб.

Ураження зазнав також нафтопереробний завод «Куйбишевський» у Самарі, на його території зафіксували пожежу. Генштаб вказує на те, що НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи РФ із обсягом переробки близько 3,7 мільйона тонн нафти. Його продукція в тому числі використовується для потреб російського військово-промислового комплексу.

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«Крім того, за результатами дорозвідки ураженого 6 червня 2026 року арсеналу ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у районі населеного пункту Большая Іжора Ленінградської області РФ підтверджено руйнування 18 наземних сховищ та трьох відкритих майданчиків. Зафіксовано ознаки вторинної детонації боєприпасів», – додає командування.

Президент Володимир Зеленський раніше підтвердив удари по Куйбишевському НПЗ та заводу в Чебоксарах.

Раніше телеграм-канали і опосередковано представники російської влади повідомляли, що щонайменше два об’єкти паливно-енергетичного та військово-промислового комплексів Росії зазнали повітряних ударів уночі та зранку 10 червня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».