Супутникові знімки: на нафтобазі в Новоросійську після українських ударів пошкоджені до 15 резервуарів

Щонайменше чотири чи п’ять резервуарів із паливом знищено або пошкоджено після українського удару 8 червня по нафтобазі «Грушова» в російському Новоросійську, свідчать супутникові знімки.

Загалом після двох послідовних атак пошкоджено 10–15 резервуарів – попередній удар Україна завдала два з половиною тижні тому.

8 червня в Генштабі ЗСУ повідомили, що оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спецоперацій та іншими складовими Сил оборони вночі уразили перевалочну нафтобазу «Грушова» в Новоросійську Краснодарського краю РФ.

«Зафіксовано пожежу на території об’єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється», – заявили у Генштабі.

За даними штабу, нафтобаза входить до складу перевалочного комплексу «Шесхаріс», який є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів на півдні Росії. Комлпес забезпечує прийом, накопичення, зберігання та перевалку нафти і нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ. Місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 мільйона кубічних метрів, основне навантаження зберігання припадає саме на майданчик «Грушова».

Російське командування не повідомляло про влучання у військові об’єкти. Оперативний штаб Краснодарського краю вранці 8 червня повідомляв про займання на території перевалочного комплексу в Новоросійську внаслідок атаки БпЛА.

Міноборони РФ заявляло про знищення 310 українських дронів над низкою областей, в тому числі над Краснодарським краєм, протягом ночі на 8 червня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».