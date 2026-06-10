У Севастополі «практично знищена» панорама про оборону міста в програній Росією війні

В окупованому Севастополі після атаки безпілотників виникла пожежа у будівлі, де розташована панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 років» (вона розповідає про один із епізодів Кримської війни 1853–1856 років, яка завершилася нищівною поразкою Російської імперії від коаліції Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського королівства; війна завершилася підписанням Паризького мирного договору, за яким Чорне море оголошувалося нейтральним, а Росія втрачала право мати там військовий флот і фортеці).

Призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що по будівлі вдарив український безпілотник. «Ситуація вкрай складна: вже зараз зрозуміло, що великий шедевр Франца Рубо практично знищений», – стверджує він, звинувачуючи Україну в цілеспрямованому ударі по об'єкту культурної спадщини.

На опублікованому фото видно дим над дахом будівлі, при цьому самі стіни цілі.

Телеграм-канал «Кримський вітер» стверджує, що пожежа в будівлі панорами стала результатом роботи російської ППО. Також автори каналу пишуть, що поряд розташовані російські військові об'єкти. Незалежно встановити причини того, що сталося, а також обсяг збитків, поки немає можливості.

Повітряна тривога оголошувалася в місті чотири рази – о 01:36, 02:42, 07:08, 07:38. О 07:58 було дано відбій повітряної тривоги, пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. У Севастополі, за даними «Кримського вітру», було чути два потужні вибухи. Про постраждалих не повідомлялося.









Панорама «Оборона Севастополя» була створена Францем Рубо на початку ХХ століття. Під час Другої світової війни полотно було фактично знищено та згодом створене заново радянськими реставраторами.

Окупований Крим останнім часом все частіше зазнає ударів українських безпілотників. Через це окупаційна влада змінила розклад руху поїздів у Криму. Призначений Росією голова Криму Сергій Аксьонов 10 червня повідомив, що пасажирські поїзди рухатимуться лише у світлий час доби, натомість нічні поїзди прибуватимуть з Росії до Керчі, а далі пасажирів розвозитимуть автобусами.

Крім того, в Криму триває паливна криза. У Севастополі 10 червня знову скасували вільний продаж бензину.