У сусідньому з Кримом регіоні РФ розпочалися проблеми з бензином. Це «штучний ажіотаж», каже губернатор

Жителі Краснодарського краю повідомляють про перебої з паливом на автозаправках, на публікації в місцевих телеграм-каналах звернуло увагу видання «Говорить НеМосква».

У Краснодарі жителі розповідають, що на багатьох заправках закінчився бензин АІ-92 та АІ-95. На деяких АЗС вишикувалися черги. Про перебої з паливом також повідомляють в Анапі. За словами місцевих жителів, до них приїжджають заправлятися з окупованого Криму, де триває паливна криза.

Увечері 8 червня публікації про проблеми з паливом прокоментував губернатор Веніамін Кондратьєв. За його словами, через «непросту ситуацію» в сусідніх регіонах «багато хто вирішив запастися бензином, що викликало штучний ажіотаж». Він стверджує, що дефіциту бензину в Краснодарському краї немає.

«Тимчасові ускладнення з постачаннями спостерігаються переважно на невеликих приватних АЗС, на більшості великих мережевих станцій паливо є. Враховуючи сплеск попиту, постачальники оперативно оптимізують логістику, щоб унеможливити довгострокові перебої в постачаннях. Ситуація під контролем», – заявив очільник регіону.

З початку червня про перебої з паливом на заправках повідомляли жителі Москви, Санкт-Петербурга, Бєлгородської, Курської, Ленінградської, Московської областей та інших регіонів Росії. Це сталося на тлі ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

Найгостріший дефіцит палива фіксується в окупованому Криму. Він розпочався через атаки ЗСУ на бензовози та інші вантажні автомобілі, що постачали півострів трасою Р-280 «Новоросія» (з’єднує Крим із Ростовською областю через окуповані частини Херсонщини, Запоріжжя та Донеччини). На півострові повністю заборонили продаж бензину за готівку. Придбати паливо – не більш як 20 літрів одному покупцеві – можна лише по талонах, які також є дефіцитом.

У міністерстві енергетики РФ 8 червня визнали, що проблеми з постачанням палива виникли через атаки українських дронів.