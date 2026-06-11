У Генштабі заявили про ураження Афіпського НПЗ, об’єктів виробництва безпілотних систем РФ

Генштаб Збройних сил ЗСУ заявив, що 10 червня і вночі проти 11 червня українські військові уразили низку військових, логістичних і промислових об’єктів Росії, зокрема НПЗ «Афіпський» у Краснодарському краї РФ, об’єкти виробництва безпілотних систем і пункти управління на окупованих територіях.

«У Краснодарському краї РФ уражено нафтопереробний завод «Афіпський». За наявними даними, підтверджено ураження цілі й пожежу на території підприємства», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії, річний обсяг його переробки становить 6,25 мільйона тонн на рік. Завод виробляє дизельне пальне, бензини, мазут й інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення економіки і військової логістики РФ, зазначили в командуванні ЗСУ.

Крім того, у Генштабі заявили, що в окупованому Криму уражене місце виробництва і спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі.

За повідомленням, об’єкт використовувався для складання, оснащення і підготовки морських безекіпажних платформ, які залучаються російськими військами для виконання завдань у Чорному морі.

«Також на ТОТ Криму уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі населеного пункту Григорівка. Окрім того, уражено пункти управління противника в районах Давидівського, Новознам’янки, Бахмута, Селідового і Покровська на територіях Донецької і Луганської областей. Також завдано ураження пункту управління БпЛА противника в районі Новоандріївки Донецької області. У районі Довжанська на території Луганської області уражено район зосередження підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів. Крім того, у районі Авдіївки Донецької області уражено майстерню з виробництва й ремонту БпЛА», – йдеться в повідомленні.

Влада і військові РФ ці дані поки не коментували.

Вранці 11 червня про те, що в результаті атаки дронів у російському Краснодарському краї горить Афіпський нафтопереробний завод, повідомляли оперативний штаб регіону і телеграм-канали.

Місцеві телеграм-канали також повідомляли, що окупований Крим вночі був атакований безпілотниками і ракетами, оголошувалася повітряна тривога, повідомляли про низку сильних вибухів і пожежі в результаті атаки.

Військово-морські сили Збройних сил України заявили про ураження вночі проти 11 червня «Нептуном» військового об’єкту Чорноморського флоту Росії в Севастополі. За даними ВМС, внаслідок ураження знищені місця зберігання озброєння й військової техніки ЧФ Росії. Влада РФ це поки не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».