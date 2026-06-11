У ВМС заявили про ураження військового об’єкту Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Військово-морські сили Збройних сил України заявили про ураження «Нептуном» військового об’єкту Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

«У ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому об’єкту противника в бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму», – йдеться в повідомленні.

За даними ВМС, внаслідок ураження знищені місця зберігання озброєння й військової техніки ЧФ Росії.

Влада РФ це поки не коментувала.

Вночі окупований Крим був атакований безпілотниками і ракетами, оголошувалася повітряна тривога, повідомляли про низку сильних вибухів і пожежі в результаті атаки.

Як інформував телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників, протягом ночі було чути вибухи у Севастополі, Бахчисараї, Сімферополі, Армянську і з боку Сиваша/Арабатської стрілки. Повідомлялося, що після атаки у Сімферополі виникла пожежа, а в деяких районах Севастополя після вибуху зникла електрика.

Від 2022 року територію окупованого Криму практично щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджують влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.