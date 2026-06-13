У другому за видобутком нафти регіоні РФ обмежили продаж бензину

Виробники палива у російському регіоні Татарстан запровадили ліміти на продаж бензину на окремих автозаправних станціях. Пресслужба уряду республіки заявила, що такий захід вжито «щоб уникнути штучного ажіотажу», а також для «забезпечення сталої ситуації».

Татарстан посідає друге місце в Росії з видобутку нафти (після Ханти-Мансійського автономного округу) і входить до п’ятірки регіонів за обсягами переробки. На території республіки є кілька великих нафтопереробних заводів.

12 червня Збройні сили України заявили про успішний удар безпілотниками по нафтопереробних заводах «ТАНЕКО» та «ТАІФ-НК» у Нижньокамську.

Українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтової промисловості. Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво.

На дефіцит бензину та дизельного пального на заправках раніше скаржилися жителі Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії. У багатьох регіонах запроваджено обмеження на продаж палива. Зокрема, повідомлялося про ліміти на бензин у найбільших мережах АЗС у Москві.



