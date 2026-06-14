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Україна говоритиме з партнерами про зміни в законодавстві, щоб вилучати нафту РФ – Зеленський

Голова держави заявив, що експорт російської нафти має зупинятися, щоб наближити російську агресію до завершення
Голова держави заявив, що експорт російської нафти має зупинятися, щоб наближити російську агресію до завершення

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за затримку танкера російського тіньового флоту – про це він заявив у вечірньому зверненні 14 червня:

«Це перший такий крок саме британців. За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту».

Голова держави заявив, що експорт російської нафти має зупинятися, щоб наближити російську агресію до завершення.

«Будемо говорити з партнерами в Європі і про те, щоб законодавчі зміни нарешті дозволили надовше арештовувати танкери, які заробляють гроші на війну для Путіна, виключно для нього, і конфісковувати цю нафту», – додав він.

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Говорячи про прийдешній саміт «Групи семи», Зеленський повідомив, що на порядку денному будуть спроможності України оборонятися та досягнути миру:

«Важливий буде тиждень, розраховуємо на результати. Передусім, безумовно, ППО для України, політичні домовленості, які посилять наш захист тут, в Україні, буде відкриття кластера – кластера для України та Молдови і кроки на довготривалий мир: обговоримо з нашими партнерами деякі ідеї, поки що непублічні».

Британські військові 14 червня здійснили операцію в протоці Ла-Манш, під час якої зупинили нафтовий танкер, пов’язаний із так званим тіньовим флотом Росії.

З осені минулого року французькі військові спільно з союзниками затримували танкери Grinch, Boracay і Deyna. Усі їх згодом відпустили. Зокрема танкер Grinch, як заявляла французька влада, відпустили після штрафу в «кілька мільйонів євро» за нездатність екіпажу обґрунтувати використання прапора.

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