Україна говоритиме з партнерами про зміни в законодавстві, щоб вилучати нафту РФ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за затримку танкера російського тіньового флоту – про це він заявив у вечірньому зверненні 14 червня:

«Це перший такий крок саме британців. За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту».

Голова держави заявив, що експорт російської нафти має зупинятися, щоб наближити російську агресію до завершення.

«Будемо говорити з партнерами в Європі і про те, щоб законодавчі зміни нарешті дозволили надовше арештовувати танкери, які заробляють гроші на війну для Путіна, виключно для нього, і конфісковувати цю нафту», – додав він.

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Говорячи про прийдешній саміт «Групи семи», Зеленський повідомив, що на порядку денному будуть спроможності України оборонятися та досягнути миру:

«Важливий буде тиждень, розраховуємо на результати. Передусім, безумовно, ППО для України, політичні домовленості, які посилять наш захист тут, в Україні, буде відкриття кластера – кластера для України та Молдови і кроки на довготривалий мир: обговоримо з нашими партнерами деякі ідеї, поки що непублічні».

Британські військові 14 червня здійснили операцію в протоці Ла-Манш, під час якої зупинили нафтовий танкер, пов’язаний із так званим тіньовим флотом Росії.

З осені минулого року французькі військові спільно з союзниками затримували танкери Grinch, Boracay і Deyna. Усі їх згодом відпустили. Зокрема танкер Grinch, як заявляла французька влада, відпустили після штрафу в «кілька мільйонів євро» за нездатність екіпажу обґрунтувати використання прапора.