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Новини | Міжнародні

Британія зупинила танкер тіньового флоту Росії у Ла-Манші – Стармер

Стармер наголосив, що «Лондон продовжить вживати заходів проти осіб і структур, які сприяють російській агресії» (фото ілюстративне)
Стармер наголосив, що «Лондон продовжить вживати заходів проти осіб і структур, які сприяють російській агресії» (фото ілюстративне)

Британські військові провели операцію в протоці Ла-Манш, під час якої зупинили нафтовий танкер, пов’язаний із так званим тіньовим флотом Росії, повідомив 14 червня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у соцмережі Х.

За його словами, дії британських сил стали «черговим кроком у боротьбі зі схемами обходу санкцій», які Москва використовує для експорту нафти та фінансування війни проти України. Стармер наголосив, що «Лондон продовжить вживати заходів проти осіб і структур, які сприяють російській агресії».

«Ця успішна операція завдає ще одного удару Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися», – заявив глава британського уряду.

З осені минулого року французькі військові спільно з союзниками затримували танкери Grinch, Boracay і Deyna. Усі їх згодом відпустили. Зокрема танкер Grinch, як заявляла французька влада, відпустили після штрафу в «кілька мільйонів євро» за нездатність екіпажу обґрунтувати використання прапора.



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