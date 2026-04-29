Сибіга: з початку року Росія вивезла з окупованих територій України понад 850 тисяч зерна

Україна планує переслідувати російський тіньовий зерновий флот та його спільників у «всіх географічних межах», заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 29 квітня.

За даними МЗС, за період із січня по квітень 2026 року 25 суден російського зернового флоту здійснили близько 50 прямих рейсів із українських портів на окупованих територіях до третіх країн.

«Більшість цих поїздок мали на меті транспортування незаконних вантажів зерна. Протягом цього періоду з окупованих територій України було експортовано понад 850 000 тонн зерна», – заявив міністр.

Він уточнив, що понад 50% від цього обсягу незаконно вивезли з одного закритого порту в окупованому Севастополі. Ще 13% від загального обсягу відвантажили з портів Азовського моря – Маріуполя та Бердянська.

«Нам відомо про судна, компанії, власників та інші деталі. Ми бачимо, як Росія намагається уникнути відповідальності, вимикаючи транспондери, підміняючи координати та здійснюючи перевантаження з судна на судно, щоб приховати незаконний продаж викраденого українського зерна. Ми не залишимо це поза увагою», – пообіцяв Сибіга.

За його словами, Київ послідовно порушує питання закритих морських портів у Чорному та Азовському морях у межах Міжнародної морської організації. Зокрема, резолюція Асамблеї IMO A.1183(33) від 4 грудня 2023 року закликає держави-члени інформувати свої судна, судновласників, суднових операторів та страхових брокерів про необхідність дотримуватися режиму закритих морських портів та розслідувати його ймовірні порушення.

Голова МЗС нагадав, що Україна має болісний історичний досвід, пов’язаний із викраденням зерна:

«Наша нація пережила геноцид голодом – Голодомор, під час якого у нашого народу відбирали зерно. Ми попереджаємо всі структури та країни, що будемо жорстко реагувати на будь-яку крадіжку нашого збіжжя».





Відтак Україна, за словами міністра, посилить зусилля з протидії російському тіньовому зерновому флоту та ініціюватиме нові санкції в Євросоюзі, G7 та інших юрисдикціях проти всіх причетних до вивезення та незаконної торгівлі зерном.

«Ми працюватимемо з партнерами над оновленням відповідних списків та забезпеченням адресних і суворих обмежень», – додав Сибіга.

27 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі повідомлень, що Ізраїль прийняв уже друге судно з краденим українським зерном, заявив через соцмережі, що до МЗС викликали ізраїльського посла.

У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Сарр відписав у мережі Х, що «дипломатичні відносини, особливо між дружніми народами, не ведуться в Twitter чи в ЗМІ».

За даними ОГП, від початку повномасштабної агресії Росії з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезли понад 1,7 мільйона тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 мільярдів гривень.