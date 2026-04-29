Україна направила Ізраїлю запит на арешт судна через зерно із окупованих територій

Офіс генерального прокурора України відправив до Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна з викраденим українським зерном, заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Йдеться про морське судно PANORMITIS («Панорамітис») та вантаж, який, як припускають українскі правоохоронці, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.

Відповідний запит про міжнародну правову допомогу Київ вже скерував до компетентних органів Ізраїлю, заявив Кравченко:

«Сьогодні наші документи вже знаходяться там. Українська сторона просить ізраїльських партнерів накласти арешт на судно та вантаж, провести обшук, вилучити суднову й вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу».

За даними слідства, PANORMITIS перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна, зараз воно прямує до ізраїльського порту Хайфа.

Генпрокурор вказав на фіксацію слідчими фактів незаконного заходу судна в закриті порти України, що є грубим порушення українського законодавства та міжнародного морського права. Досудове розслідування справи здійснює Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.

«Час безкарного мародерства під іноземними прапорами закінчився. Ми продовжуємо системно ідентифікувати кожне судно-порушник та працювати над притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів проти України», – додав Кравченко.

Звернення до Ізраїлю прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна офіційно звернулася до Ізраїлю дипломатичними та юридичними каналами з проханням вжити заходів щодо судна PANORMITIS.

«Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді. Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставиться до нього серйозно, а не відповідатиме емоційними заявами», – заявив Сибіга.

За даними ОГП, від початку повномасштабної агресії Росії з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезли понад 1,7 мільйона тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 мільярдів гривень.

За даними українського МЗС, до Ізраїлю загалом надійшло кілька вантажів із українською аграрною продукцією, незаконно вивезеною Росією з окупованих територій.

27 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі повідомлень, що Ізраїль прийняв уже друге судно з краденим українським зерном, заявив через соцмережі, що до МЗС викликали ізраїльського посла.

У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Сарр відписав у мережі Х, що «дипломатичні відносини, особливо між дружніми народами, не ведуться в Twitter чи в ЗМІ».