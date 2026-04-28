Євросоюз «готовий» запровадити санкції через вивезення українського зерна до Ізраїлю – медіа

Європейська комісія «взяла до уваги» дані про розвантаження зерна з окупованих територій України в ізраїльських портах – про це журналістам 28 квітня повідомив речник виконавчого органу Євросоюзу.

За словами речника, Брюссель звернувся до Міністерства закордонних справ Ізраїлю з цього питання.

«Ми засуджуємо всі дії, які допомагають фінансувати незаконні воєнні зусилля Росії та обходити санкції ЄС, і залишаємося готовими боротися з такими діями, вносячи до (санкційних – ред.) списків осіб та організації в третіх країнах, якщо це необхідно», – цитує речника Єврокомісії Euronews.

За даними українського МЗС, до Ізраїлю загалом надійшло кілька вантажів із українською аграрною продукцією, незаконно вивезеною Росією з окупованих територій.

27 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі повідомлень, що Ізраїль прийняв уже друге судно з краденим українським зерном, заявив через соцмережі, що до МЗС викликали ізраїльського посла.

У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Сарр відписав у мережі Х, що «дипломатичні відносини, особливо між дружніми народами, не ведуться в Twitter чи в ЗМІ».