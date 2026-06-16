Генштаб ЗСУ: на Московському НПЗ під час атаки пошкоджена установка первинної переробки нафти

На Московському нафтопереробному заводі, який в ніч проти 16 червня атакували українські сили, за попередньою інформацією, пошкоджена установка первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6, повідомив Генштаб ЗСУ.

За повідомленням, там зафіксовано пожежу.

«Московський НПЗ задіяний у забезпеченні армії окупантів. Продукція підприємства – це понад 38% споживання столичного регіону в паливі, зокрема завод постачає авіапальне аеропортам «Домодєдово», «Внуково», «Шереметьєво» і «Жуковський». Потужність підприємства у переробці становить понад 12 млн тонн нафти на рік», – зазначили в командуванні ЗСУ.

Крім того, як кажуть у Генштабі, підтверджене влучання в підприємство військово-промислового комплексу Росії АТ «Центральне конструкторське бюро апаратобудування» поблизу Тули. «Спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Пошкоджено будівлю й несучу конструкцію складального цеху», – зазначили військові.

У Генштабі також заявили, що на 06:00 16 червня триває пожежа на території федеральної державної казенної установи «Комбінат Темп» у Рибінську Ярославської області РФ, удар по якому був завданий 14 червня.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові вночі проти 16 червня уразили нафтопереробний завод у Московському регіоні, за 500 кілометрів від України.

Вранці про те, що в Москві після атаки українських безпілотників горить нафтопереробний завод у районі Капотня на південному сході міста, повідомила місцева влада. Численні відео, на яких видно пожежу, публікували українські моніторингові телеграм-канали. На відео потрапив і момент прильоту безпілотника.

Мер столиці Росії Сергій Собянін підтвердив, що «одним із БпЛА пошкоджений об’єкт Московського НПЗ у Капотні». Постраждалих, за його словами, немає.

У МНС Росії згодом заявили про те, що пожежа «локалізована».

Протягом ночі Собянін заявив про десятки безпілотників, збитих на підльоті до Москви. Були закриті московські аеропорти.

Попередню масовану атаку на Москву було здійснено в ніч проти 17 травня, тоді внаслідок влучання безпілотника в районі прохідної НПЗ були поранені 12 людей. При цьому про пожежу на заводі не повідомляли.

Тим часом у Краснодарському краї Росії у станиці Полтавській 16 червня після атаки безпілотника почалася пожежа на нафтобазі. Про це повідомив місцевий оперштаб, про постраждалих інформації не було.

Українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтової промисловості. Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво.

На дефіцит бензину і дизельного пального на заправках раніше скаржилися жителі Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії. У багатьох регіонах запроваджено обмеження на продаж палива. Зокрема, повідомлялося про ліміти на бензин у найбільших мережах АЗС у Москві.