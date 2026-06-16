Зеленський підтвердив ураження НПЗ у Москві

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові вночі проти 16 червня уразили нафтопереробний завод у Московському регіоні.

«Українську далекобійність цього разу відчули в Московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетних військ за результативну роботу. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу», – написав Зеленський у телеграмі.

Раніше про те, що в Москві після атаки українських безпілотників горить нафтопереробний завод у районі Капотня на південному сході міста, повідомила місцева влада. Численні відео, на яких видно пожежу, публікували українські моніторингові телеграм-канали. На відео потрапив і момент прильоту безпілотника.

Мер столиці Росії Сергій Собянін підтвердив, що «одним із БпЛА пошкоджений об’єкт Московського НПЗ у Капотні». Постраждалих, за його словами, немає.

У МНС Росії згодом заявили про те, що пожежа «локалізована».

Протягом ночі Собянін заявив про десятки безпілотників, збитих на підльоті до Москви. Були закриті московські аеропорти.

Попередню масовану атаку на Москву було здійснено в ніч проти 17 травня, тоді внаслідок влучання безпілотника в районі прохідної НПЗ були поранені 12 людей. При цьому про пожежу на заводі не повідомляли.

Тим часом у Краснодарському краї Росії у станиці Полтавській 16 червня після атаки безпілотника почалася пожежа на нафтобазі. Про це повідомив місцевий оперштаб, про постраждалих інформації не було.

Сьогоднішню атаку українські військові поки не коментували.

Українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтової промисловості. Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво.

На дефіцит бензину і дизельного пального на заправках раніше скаржилися жителі Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії. У багатьох регіонах запроваджено обмеження на продаж палива. Зокрема, повідомлялося про ліміти на бензин у найбільших мережах АЗС у Москві.