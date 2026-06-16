Reuters: Московський НПЗ зупинив роботу після українських ударів

Нафтопереробний завод у Москві, який є найбільшим постачальником палива до Московської області, зупинив роботу після атаки українських дронів 16 червня – про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на два анонімних джерела в галузі.

Співрозмовники журналістів повідомили, що удар по нафтопереробному заводу, який належить компанії «Газпром нефть», на південному сході Москви пошкодив первинну переробну установку, яка забезпечує 53% потужності заводу. Очікується, що другий блок незабаром відновить роботу.

На відео очевидців, яке верифікувало Reuters, видно сильне полум’я та густий чорний дим, що піднімався з нафтопереробного заводу після атаки.





Згодом місцеві екстрені служби заявили, що пожежу ліквідували й вона нібито не вплинула на роботу заводу – анонімні джерела агентства спростували ці тверження.

Мер Москви Сергій Собянін заявляв, що об’єкт на цьому місці був пошкоджений, не рзвучивши додаткових подробиць. «Газпром нефть» не відповів на запит агентства про коментар.

Reuters зазначає, що Україна подвоїла кількість атак на нафтопереробні заводи РФ із початку 2026 року, що призвело до повної або часткової зупинки переробки нафти та зниження виробництва бензину, дизельного палива та авіаційного палива. Ця стратегія нарощує напругу на внутрішньому ринку палива в Росії.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Московському нафтопереробному заводі, який в ніч проти 16 червня атакували українські сили, пошкоджена установка первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6.

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Вранці про те, що в Москві після атаки українських безпілотників горить нафтопереробний завод у районі Капотня на південному сході міста, повідомила місцева влада. Численні відео, на яких видно пожежу, публікували українські моніторингові телеграм-канали. На відео потрапив і момент прильоту безпілотника.

Українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтової промисловості. Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво.

На дефіцит бензину і дизельного пального на заправках раніше скаржилися жителі Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії. У багатьох регіонах запроваджено обмеження на продаж палива. Зокрема, повідомлялося про ліміти на бензин у найбільших мережах АЗС у Москві.