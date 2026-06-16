На НПЗ у Москві й нафтобазі в Краснодарському краї після атаки дронів спалахнули пожежі

У Москві після атаки українських безпілотників горить нафтопереробний завод у районі Капотня на південному сході міста, повідомила місцева влада. Численні відео, на яких видно пожежу, публікують українські моніторингові телеграм-канали.

На відео потрапив і момент прильоту безпілотника.

Мер столиці Росії Сергій Собянін підтвердив, що «одним із БпЛА пошкоджений об’єкт Московського НПЗ у Капотні». Постраждалих, за його словами, немає.

У МНС Росії згодом заявили про те, що пожежа «локалізована».

Протягом ночі Собянін заявив про десятки безпілотників, збитих на підльоті до Москви. Були закриті московські аеропорти.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявляє, що палає ЕЛОУ АВТ-6 – технологічна установка первинної переробки нафти, «від якої залежить здатність заводу працювати».

Редакція Радіо Свобода наразі не може оперативно перевірити заяви сторін.

Тим часом у Краснодарському краї у станиці Полтавській після атаки безпілотника почалася пожежа на нафтобазі. Про це повідомляє місцевий оперштаб, про постраждалих інформації не було.

Попередню масовану атаку на Москву було здійснено в ніч проти 17 травня, тоді внаслідок влучання безпілотника в районі прохідної НПЗ були поранені 12 людей. При цьому про пожежу на заводі не повідомляли.

Сьогоднішню атаку українські військові поки не коментували.

Українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтової промисловості. Наприкінці травня агентство Reuters повідомляло, що через атаки українських безпілотників майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво.

На дефіцит бензину і дизельного пального на заправках раніше скаржилися жителі Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та багатьох інших регіонів Росії. У багатьох регіонах запроваджено обмеження на продаж палива. Зокрема, повідомлялося про ліміти на бензин у найбільших мережах АЗС у Москві.