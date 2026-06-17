У ЗСУ заперечують удар по автобусу з білоруськими дітьми в Брянській області Росії

Заяви російської влади про удар українського дрона по автобусу з дитячою футбольною командою в Брянській області Росії не відповідають дійсності, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України 17 червня.

«Наголошуємо, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області», – йдеться в заяві.

Українське командування розцінює такі твердження як інформаційну провокацію Кремля:

«Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, Російська Федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України».

Натомість, нагадує Генштаб, Росія регулярно порушує міжнародне гуманітарне право, завдаючи ударів по українських містах, через що гинуть цивільні.

«Збройні Сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення», – наголошують у штабі.

Керівництво Росії заперечує цілеспрямовані удари своєї армії по цивільній інфраструктурі міст і сіл України.

Російська служба Радіо Свобода передає заяву виконувача обов’язків губернатора Брянської області Єгора Ковальчука, за якою український безпілотник нібито атакував автобус із дитячою футбольною командою з білоруського Гомеля, яка їхала на відпочинок до Геленджика. Внаслідок удару загинула громадянка Білорусі, яка супроводжувала команду. Ще шестеро людей, в тому числі четверо дітей, зазнали поранені, їх госпіталізували, заявив Ковальчук.

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У Міністерстві охорони здоров’я Росії водночас повідомили, що поранені семеро людей, один із постраждалих дітей у тяжкому стані. Слідчий комітет Росії заявив, що інцидент стався 17 червня на трасі А-240 в Брянській області. Російські правоохоронці відкрили кримінальну справу про теракт.

Білоруське державне агентство БелТА повідомило, що російська сторона поінформувала МЗС Білорусі про те, що сталося. Згодом у МЗС Білорусі заявили, що вважають удар «актом тероризму проти мирного населення» і вимагають від Києва «вичерпних пояснень». При цьому у відомстві наголосили на «обов’язковості безумовного виключення виїзду громадян до зон конфліктів, бойових дій та суміжних з ними регіонів».

Незалежного підтвердження інформації про удар ЗСУ по автобусу наразі немає.