У Білорусі чоловіка, дружину та їхню доньку засудили до термінів від 11 до 14 років у справі про держзраду

Суд у Білорусі засудив Дмитра та Тетяну Корсакових до 14 та 12 років позбавлення волі відповідно за звинуваченням у зраді державі та незаконному обігу зброї, їхній доньці Пелагеї Корсаковій заочно призначили 11 років позбавлення волі. Про це Пелагея розповіла виданню «Салідарнасць».

З її слів, батьків затримали у вересні 2025 року. Після цього їй зателефонував батько і повідомив, що мати потрапила до лікарні з інсультом, а її попросив повернутися додому.

«Після цього трубку взяв хтось, хто не представився, і продовжив: «Ваші батьки затримані, якщо ви хочете, щоб ми їх відпустили, ви повинні приїхати», – розповіла вона. – Мені стало відомо, що їх забрали, навіть не забрали, а просто викрали з дому, коли мати повернулася з роботи. Провели обшук, усе перегорнули, конфіскували техніку, забрали флешки з камери, встановленої в квартирі».

Тетяна Корсакова працювала вихователькою в яслах та наставницею для дітей із аутизмом, а Дмитро Корсаков був робітником у тому ж дитячому садку.

Сама Пелагея Корсакова виїхала з Білорусі в Україну 2021 року через побоювання переслідування після участі у протестах. В Україні вона координує волонтерів швидкого реагування, які виїжджають на місця ударів та допомагають постраждалим.

Висунуті їй та її батькам звинувачення вона вважає «абсолютно абсурдними». «Яка зброя, яка зрада державі! Єдиний наш «злочин» у тому, що я перебуваю в Україні, і ми не втрачали зв’язку, зідзвонювалися. А ще батьки за мене переживали. На підставі цього, виходить, служби розвинули свою бурхливу фантазію», – сказала вона.