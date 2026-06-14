Росія: у Тульській області дрони атакували хімзамвод «Азот», у Рязанській – комбінат «Темп»

У ніч проти 14 червня Тульська область РФ перебувала під атакою дронів, повідомив місцевий губерантор Дмитро Міляєв.

«Шановні мешканці Тульської області! На території регіону оголошено небезпеку атаки БпЛА. Прошу зберігати спокій. Єдиний номер екстрених служб: 112», – написав чиновник.

Вже після другої ночі OSINT-канали почали публікувати відео від очевиців, які зафіксували на відео проліт дронів та момент вибухів на території заводу «Азот», спалахнула пожежа.





Окрім хімзаводу дрони також вразили залізничну інфраструктуру в Смоленській області РФ, в місті Вязьма, про що також сповістили OSINT-канали.

Вранці 14 червня безпілотники атакували об’єкт Росрезерву в Ярославській області. За даними OSINT-аналізу ASTRA, ціллю удару став ФГКУ «Комбінат «Темп» у Рибінську. Після атаки над містом здійнявся густий дим. Офіційного підтвердження щодо наслідків удару та можливих пошкоджень об'єкта наразі немає.









У Міноборони РФ відзвітували про начебто збиття збиття 249 безпілотників. У відомстві заявили, що дрони фіксували над 15 регіонами Росії, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря. Найбільше безпілотників, за твердженням російської сторони, було збито над прикордонними з Україною областями, зокрема Бєлгородською, Брянською та Курською. Незалежного підтвердження цих даних наразі немає.

Українська влада і військові атаку поки не коментували. Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити цю інформацію.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Міноборони Росії звітує про збиті ракети і дрони над територією Росії. Київ ці повідомлення переважно не коментує.



