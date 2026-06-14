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Новини | Події

Росія атакувала транспортну і енергетичну інфраструктуру Миколаєва – Кім

Ілюстраційне фото. Наслідки масованого обстрілу в Миколаєві, травень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки масованого обстрілу в Миколаєві, травень 2025 року

Під ранок 14 червня армія РФ атакувала Миколаїв, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

«Миколаїв. Під атакою «Шахедів» була транспортна та енергетична інфраструктура. Станом на зараз без постраждалих», – написав місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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