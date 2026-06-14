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Ірина «Білка» Колобаєва
Суспільство

«Це помста»: історія 22-річної операторки FPV, яка пішла на фронт після загибелі чоловіка

Ірина «Білка» Колобаєва Фото:63 ОМБр (Courtesy Photo)
Суспільство

«Це помста»: історія 22-річної операторки FPV, яка пішла на фронт після загибелі чоловіка

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Це аудіо згенеровано штучним інтелектом

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«От коли закриється моя труна – тоді ти підеш в армію» – так оператор розвідувальних дронів Павло Колобаєв казав дружині щоразу, коли вона просила допомогти їй теж долучитися до війська. Він воював з 2018-го, добре знав, що таке війна, і намагався уберегти її від того, через що проходив сам.

Сьогодні Ірина «Білка» Колобаєва керує FPV-дронами у складі 63-ї окремої механізованої бригади. Вдовою вона стала у 20 років. Через два тижні після, як поховала свого чоловіка, вона вирішила: буде «помста» і «квиток в один кінець». Каже, чоловік колись дав їй позивний і показав «собачі стежки» Лиману – ніби заздалегідь готував до того, що вона піде його шляхом.

Свою історію Ірина Колобаєва розповіла Радіо Свобода.

– Ірино, сьогодні ви служите операторкою дронів. З чого все почалося?

– Я познайомилася з армією рівно тоді, коли познайомилася зі своїм чоловіком. Він був оператором БПЛА. І ще тоді мені вся ця тема дуже подобалася, дуже відгукувалася. Я розуміла, що хочу займатися тим самим.

Але він, поки був живий, у відповідь на мої прохання: «Та блін, забери мене, допоможи кудись влаштуватися, хочу працювати разом із вами», постійно казав: «От коли закриється моя труна – тоді й підеш в армію».

Як виявилося, його слова були пророчими.

– Свого часу ви поїхали на Донбас за чоловіком. Зазвичай люди, навпаки, намагаються триматися подалі від лінії фронту, шукають безпечніші місця. А ви фактично поїхали в епіцентр подій. Чому?

– Бо я розуміла, що мій чоловік далеко, і мені без нього дуже важко. Він був категорично проти, але нічого не міг із цим зробити. Він знав мій характер і знав, що буде або так, або все те саме, тільки значно небезпечніше.

У результаті ми придумали дуже хитрий план. Спочатку це було: «Та давай я приїду в Слов’янськ на пару днів». А потім якось так вийшло, що ці «пару днів» перетворилися на рік життя в Лимані.

На той момент місто вже було деокуповане, але там здебільшого були розруха, обстріли – і сім’я.

Ірина і Павло Колобаєви
Ірина і Павло Колобаєви

І так, коли ти постійно перебуваєш у компанії військовослужбовців, хочеш чи не хочеш, а поступово починаєш вникати в цю тему. І якось воно поступово вивчалося, вивчалося, вивчалося...

– А чому для вас це було важливо?

– На той момент мій чоловік уже 8 років був в армії. А я така вся прикольна цивільна дівчинка приїжджаю до нього зі своїми побутовими проблемами, а він уже давно забув, що таке взагалі існує.

Мені хотілося бути для нього цікавим співрозмовником. Тому це, напевно, був один із проявів любові – розуміти те, чим він живе. Щоб удома він почувався людиною, яку можуть зрозуміти.

– Ви одружилися на Донбасі, під час повномасштабної війни. Чому вирішили зробити це саме тоді і саме так?

– Для мого чоловіка було принципово, щоб я носила його прізвище. А я завжди тримала в голові, що якщо з ним щось станеться, я не матиму змоги приїхати до нього – у госпіталь, лікарню, куди завгодно.

Бо хто я – дівчинка, яка його дуже любить?

І ми раді, що все сталося саме так. О пів на сьому ранку вони з хлопцями повертаються із позицій. А тієї ночі був приліт. Світла немає, води немає, їсти немає чого. І ми такі: «Поїхали в Слов’янськ покатаємося». Ну, поїхали. «А може, одружимося?» Ну, поїхали.

У мене був костюм його побратима і тапочки зі слов’янського ринку. Це було дуже романтично.

Весілля Ірини і Павла Колобаєвих у Слов’янську
Весілля Ірини і Павла Колобаєвих у Слов’янську

– Він був у військовій формі?

– Так. Брудній.

Але найголовніше, що нам було комфортно одне з одним.

Тому те, як на нас дивилися – як на якихось трохи притрушених – та й нехай. Нам було ок.

Насправді ми домовилися повінчатися вже після війни – коли трохи оговтаємося, прийдемо до тями. Ми мали це зробити красиво, вже як слід: із сукнею, костюмом, родичами, оркестром – з усім на світі...

– А чому чоловік не хотів, щоб ви також долучилися до війська? Які в нього були аргументи?

– До того, як потрапити в батальйон, де зараз служу я і де служив він, чоловік був в іншому підрозділі, в іншому роді військ.

І, здається, з чотирьохсот чи п’ятисот людей там вижили лише 47.

Оператор дронів Павло «Барні» Колобаєв
Оператор дронів Павло «Барні» Колобаєв

Він був на похованнях більшості своїх товаришів. Людей, які були йому як родина. І кожна така втрата була для нього настільки важкою, що мені здавалося: після цього він уже просто не зможе прийти до пам’яті.

Тому він дуже не хотів, щоб мені довелося пережити щось подібне.

Він прекрасно розумів, що якщо я потраплю до війська, то не сидітиму десь на небойовій посаді. Що я сунутиму свого носа приблизно туди ж, куди постійно сунув його він. Це будуть якісь заварушки, якісь авантюрки, робота на позиціях.

Буде дуже весело, дуже страшно і дуже небезпечно.

І він дуже мене любив. І, можливо, просто хотів трохи поберегти свою нервову систему.

– Яким був ваш чоловік? Розкажіть про нього.

Колобаєв Павло Русланович, з позивним не менш прикольним, ніж у мене – «Барні». Чому «Барні» – бо на одній з учебок він з’їв майже ящик тих ведмедиків, а позивного на той момент ще не мав. От так і з’явився.

«Барні»
«Барні»

Спочатку була військова академія. Далі він ніс службу в десантно-штурмових військах. Певний час був розвідником, потім – піхотинцем.

Після одного з поранень у піхоті його перевели до розрахунку БПЛА. Він працював безпосередньо як зовнішній пілот розвідувального борта. Із 2018 року вже почав потроху «кайфувати» (сміється).

– А є щось, чого вас навчив чоловік і що зараз вам стає в нагоді?

– Коли ми навіть інколи вибиралися на прогулянку – це було рідко, але було – ми не ходили центральними дорогами Лимана. Він пояснював це тим, що ми гуляємо «собачими стежками» міста, щоб я на випадок чого знала ці шляхи.

«Білка» і «Барні» у Лимані
«Білка» і «Барні» у Лимані
Він, скоріш за все, вже тоді розумів, що я буду тут працювати. І він навчив мене орієнтуватися в місті

Він, скоріш за все, вже тоді розумів, що я буду тут працювати. І він навчив мене орієнтуватися в місті. І це, насправді, дуже мені потім допомогло.

Я постійно казала, що знаю Лиман як свої п’ять пальців. Зараз так уже не скажу. Скажу, що знаю його доволі добре. Але все одно – не встиг він мене до кінця навчити.

– Як ви дізналися про його загибель?

– Мені подзвонила мама того ж дня... У неї істерика, вона не може нормально говорити.

Каже: «Мабуть, щось сталося». Я кажу: «З чого ти взяла?» А вона: «Мама Пашки, каже, на аватарку в Facebook чорну свічку поставила». І я така: «Ні, не вздумай…»

Так я і дізналася. А потім мені вже повідомив його товариш...

Вдовою я стала у 20 років. Дев’ятий день після поховання мого чоловіка припав на мій день народження.

Трохи не так я планувала своє майбутнє… (плаче)

Ой… У мене більше вийшла імпровізація, ніж заплановане життя. Я розумію, що вже нічого не змінити, але…

«Білка» на могилі «Барні» в Іллінцях
«Білка» на могилі «Барні» в Іллінцях

Що було потім – майже два місяці – мені важко відповісти. Я пам’ятаю, що я страшно пила. Це я пам’ятаю дуже чітко.

Щоб не зійти з розуму остаточно, я влаштувалася на роботу – у звичайний сільський магазин, продавцем. Працювала там місяць. І це, чесно, мені тоді допомогло не поїхати кукухою остаточно.

Сказати, що я довго не могла повірити – ні. Розуміння прийшло одразу. Бо ми про смерть говорили ще за життя. Це була тема, яка в нас звучала часто.

Він ніби готував мене до того, що якщо одного дня подзвонять і скажуть… Він намагався навчити мене з розумінням приймати смерть.

І коли мені подзвонили – я одразу зрозуміла, що це правда. Що це сталося.

Тоді найважче було просто вижити. Бо мені здавалося, що я можу просто з’їхати з глузду, або зробити щось із собою.

Єдиною підтримкою для вдови може стати лише така ж вдова

Якщо люди не намагаються зрозуміти – а вони й не намагаються, бо їм це незручно, некомфортно, єдиною підтримкою для вдови може стати лише така ж вдова. Бо тільки вона справді розуміє.

Усі друзі, знайомі з цивільного життя… їм було байдуже. Я перестала їх розуміти, а вони навіть не намагалися зрозуміти мене. І на цьому спілкування фактично закінчилося. На жаль.

Якщо говорити про суспільство в цілому – рано чи пізно війна прийде у їхні двері.

– Так, а ось той момент, коли у вас у голові щось переключилось і ви вирішили, що маєте бути у війську. Коли це сталося і чому?

– Напевно, це було десь через два тижні після поховання. На другому тижні я вже трохи почала приходити до тями, і зрозуміла, що це буде помста і виконання обіцянки.

І тоді ж одразу прийшло розуміння, що це буде квиток в один кінець. Моя мама це розуміла, і тато теж розумів. Змінити нічого не могли, але розуміли.

Ірина «Білка» Колобаєва долучиоася до війська на початку 2025 року
Ірина «Білка» Колобаєва долучиоася до війська на початку 2025 року
Я відбула 40 днів, і на наступний день вже купила квиток.

Я відбула 40 днів, і на наступний день вже купила квиток. Одночасно я намагалася привести в порядок всі документи в РТЦК та СП – щоб нормально потрапити до війська.

Але мені все запороли. Тож я поїхала напряму до частини, де служив мій чоловік. Мені сказали: «Ну, якщо така справа, приїжджай у Слов’янськ». І я поїхала.

– Чим стала для вас армія?

– Домом! Сім’єю! І насправді мені дуже важливо підтримувати з ними хоч якесь спілкування, бо без них мені важко.

Минає трохи більше тижня відпустки – і я вже хочу назад, до них. Я обожнюю людей, з якими працюю. І я обожнюю роботу. Я обожнюю свою роботу.

«Білка» з побратимами з 63 ОМБр
«Білка» з побратимами з 63 ОМБр

– Чому у вас позивний «Білка»?

– Колись, за кращих часів, ми з чоловіком гуляли у рідному місті, ми обидвоє з Вінницької області, з Іллінців. А в мене – довге руде волосся і дуже помітні два передніх зуби. І раптом, у якийсь момент, він каже: «О, Білка». Я питаю: «Де?». А він: «Ти».

З тих пір воно прижилось – мене почали так називати друзі, а похресники дізналися, що мене звати Ірина тільки минулого року. І так воно вже тягнеться: «Білка», то й «Білка».

– Чому саме операторка дронів?

– Ну, я хотіла піти повністю слідами пана «Барні», але трохи не вийшло – мене, можна сказати, трохи «обманули». Спочатку мені дали в руки пульт від FPV, а не від «Мавіка». Це було наше перше навчання.

Нас тоді зібралася така весела компанія – дев’ять людей – і відправили до інструктора, який у минулому був бойовим пілотом. Але всі якось «забули» сказати, що це був пілот саме ударних бортів, а не розвідувальних. А я, взагалі, планувала бути операторкою саме на «Мавіку».

Перший раз я підняла FPV-борт – і зрозуміла: здається, я попала

Перший раз я підняла FPV-борт – і зрозуміла: здається, я попала. І якось поступово почала вчитись, розвиватись.

Я вже тоді бачила, наскільки ефективним стає напрям FPV на полі бою.

Тоді якраз прогриміла історія, як один із підрозділів за допомогою наземних роботизованих комплексів і ударних бортів зміг зачистити й звільнити посадку.

І я така: «Та ви що… я теж так хочу».

Ірина «Білка» Колобаєва
Ірина «Білка» Колобаєва

– Що ви відчуваєте, коли керуєте дроном?

Коли на одній із позицій є контакт із ворогом, піднімаються наші борти – щоб, не дай Боже, з нашими хлопцями нічого не сталося

Ми працюємо для піхоти і за піхоту. Ми – одна з основних підтримок наших хлопців.

І коли надходить доповідь, що на одній із позицій є контакт із ворогом, піднімаються наші борти, ми вилітаємо на пошук – щоб, не дай Боже, з нашими хлопцями нічого не сталося. Тому це величезна відповідальність, бо на тебе розраховують.

Це і великий тиск. І фізично це дуже важко, бо людей на позиції небагато, а працюємо ми 24/7: нічні чергування, денні чергування.

Якісно працювати у FPV-розрахунках може тільки людина, яка всією душею любить те, що робить. Бо дуже багато тримається на самодисципліні і бажанні постійно розвиватися. Це робота, яка вимагає колосальної включеності.

FPV-борт для тебе може стати всім.

Ми навіть підробляли «Глово»-доставкою. Були перебиті всі логістичні маршрути до хлопців, і підвезти щось їм було неможливо. Тому ми підвішували до бортів їжу, воду і доставляли їм.

По можливості, якщо між вильотами було трохи часу, ми писали записки: «Братва, ми з вами, ми вас чуємо, ми вас бачимо. Тримайтеся».

Так пілоти 63 ОМБр доставляють воду і їжу піхотинцям на позиціях
Так пілоти 63 ОМБр доставляють воду і їжу піхотинцям на позиціях

І от на одному з таких вильотів ми піднялись – ситуація там уже була критична. У наших хлопців сідала рація, але суміжна позиція передала їм повербанк, а ми доставляли їм їжу.

Пацани вийшли по рації на свого чергового, щоб подякувати, той зв’язався з нашим, наш – з нами, щоб передати подяку напряму.

І я пам’ятаю цю картину: сидять три дорослих мужики зі сльозами на очах, коли я це озвучую. І я сиджу і не знаю, що сказати, бо розумію: скажу одне слово – і просто розридаюся.

– А що найскладніше у вашій роботі?

– Найстрашніше і найболючіше – це бути безсилим і розуміти, що ти, на жаль, нічого не можеш зробити.

За певних погодних умов ми просто безсилі. Коли чуємо, що десь штурм, що в наших хлопців контакт, а ти сидиш і нічим не можеш допомогти…

Я, насправді, жодного разу не бачила кадрів, як наших беруть у полон. Але з розмов між хлопцями – це дуже страшна картина. Картина, на яку, на жаль, вони не могли вплинути.

Те, як гинуть наші хлопці, ми теж бачимо регулярно. І це страшно. З’являється відчай: ти сидиш в, умовно, теплому бліндажі, під дахом, і просто нічого не можеш зробити, поки там гинуть твої люди.

Це дуже важко!

Після такого ти намагаєшся вимикати емоції і вмикати холодний розрахунок. Є світловий день – і ти просто стараєшся зробити за цей час максимум.

Я дуже б хотіла, щоб хлопці відчували, що вони хоч трохи під захистом

Скільки можеш бути корисною – стільки і працюєш. Щоб дати нашій піхоті хоча б трохи можливості перепочити.

Я дуже б хотіла, щоб хлопці відчували, що вони хоч трохи під захистом.

– Що ще з вашого досвіду можете зараз згадати як щось знакове?

– Ну, якщо офіційно, якщо опиратися на слова командира моєї роти, то, за його словами, поки пілот не знищив свою першу «буханочку» (народна назва радянського мікроавтобуса УАЗ-452 і його пізніших російських версій – ред.), йому взагалі не варто казати, що він тримав пульт у руках.

Крайня зміна перед моєю відпусткою – ми вилітаємо, надворі туман, дощ, майже нічого не видно. Пролітаємо ліс, і я бачу, що щось світиться. Підлітаємо ближче… Боже… «буханочка»! Я думаю: як добре!

Це була моя перша знищена «буханка».

Це, напевно, один із таких знакових моментів, бо насправді техніки на нашому напрямку не так багато, як хотілося б. І знайти «буханочку» або щось подібне – це вже доволі цінно.

Молодша сержантка Ірина «Білка» Колобаєва
Молодша сержантка Ірина «Білка» Колобаєва
Я як перша дівчина-пілот у батальйоні – і в мене перший підтверджений пілот

І ще в мене є особиста історія, яку я завжди казала, що розповідатиму дітям.

У мене є підтверджений ворожий пілот. Це дуже цінно.

Перший у батальйоні. Перший!

Я як перша дівчина-пілот у батальйоні – і в мене перший підтверджений пілот.

Особистий архів Ірини «Білки» Колобаєвої
Особистий архів Ірини «Білки» Колобаєвої

– Чи є у вас відчуття, що ви продовжуєте справу свого чоловіка і захищаєте те, що було важливим для вас обох?

– Так.

Мені страшно повторити його долю, але водночас я з великою любов’ю і відповідальністю ставлюся до справи всього його життя.

Я живу не втратою, а пам’яттю і відповідальністю, бо ношу його прізвище. І це, насправді, дуже велика відповідальність.

Іноді мені здається, що в критичні моменти, коли я вже на межі – думаю: ще трохи, і я або зірвуся, або просто фізично вирублюсь від втоми – в такі моменти ніби ми з ним починаємо працювати разом.

Я на роботі часто або згадую, як він поводився в подібних ситуаціях, або намагаюся уявити, як би він діяв. Я його дуже добре знала, тому це як внутрішній орієнтир.

– Яким би ви хотіли, щоб його запам’ятали?

– В принципі, таким, яким його і пам’ятають.

Його пам’ятають усміхненим, життєрадісним. Це людина, якої нам всім дуже не вистачає.

Він був великий, добрий, бородатий, рудий, ще й кучерявий. На нього дивитися без усмішки було практично неможливо.

«Барні» з побратимами
«Барні» з побратимами
Ми інколи, з певним сумом, але все ж жартуємо, що він «виховує покоління Колобаєвих»

Він пишався тим, що може називати себе військовослужбовцем.

Він заслужив форму, яку носив, заслужив своє звання. Казав, що вже віддав найдорожче – свій час. Бо він не знав нормальної юності, нормальної молодості. Він говорив, що його любов до Донецької області колись його і погубить.

Так і сталося – Донецька область його і забрала.

Йому випадало завжди бути в самій гущі всіх негативних подій, які тільки можна уявити. І так виходило, що періодично він повертався із завдань живий і неушкоджений, тоді як там залишалися його хлопці – десятками…

Навіть зараз пам’ять про нього живе. Хлопці його пам’ятають і одноголосно кажуть, що він був настільки відданий справі, настільки колосальну роботу виконував, що відчуття його присутності досі є.

І ми інколи, з певним сумом, але все ж жартуємо, що він «виховує покоління Колобаєвих».

– А про що ви мрієте?

У мене все, про що я мріяла, або забрали, або вже є

– Мрію?.. Я навіть не знаю… У мене все, про що я мріяла, або забрали, або вже є.

Ну, типу, не знаю… Мріяти про те, щоб закінчилася війна, якось неправильно звучить, бо я можу з гордістю сказати, що я теж прикладаю до цього якісь зусилля, щоб ця «мрія» стала реальністю.

Кожен із хлопців, з якими я працюю, заслуговує повернутися. Вони повинні повернутися додому – цілими, живими, здоровими, неушкодженими. Кожен заслуговує на нормальне життя. І от це мене дуже тримає. Дуже.

– Що для вас сьогодні означають слова чоловіка про армію?

– Форму я вдягнула набагато раніше, хоч він того і боявся, просто фізично я її не носила.

Була така фраза: «Ти можеш забути про це, поки я живий. Поки я живий – ти у формі не будеш».

«Білка» встановила фото «Барні» на меморіалі на Майдані Незалежності. «Тут його місце – серед наших хлопців. Всі поруч, всі дружною сім’єю, як і були там…»
«Білка» встановила фото «Барні» на меморіалі на Майдані Незалежності. «Тут його місце – серед наших хлопців. Всі поруч, всі дружною сім’єю, як і були там…»

Його волю частково виконано. Бо що мені робити після його смерті – він не казав.

І, знаючи його бажання вберегти мене від усього цього, я, як і завжди, все одно пішла йому наперекір.

Але я думаю, що якби він був живий, то я б точно почула від нього хоча б мовчазний, схвальний кивок – що все робиться правильно.

Ці слова я вже не почую… але мені хочеться вірити, що десь він міг би сказати, що мною пишається...

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    Ярослава Трегубова

    Журналіст, продюсер телепрограми «Суботнє інтерв’ю». На Радіо Свобода – з 2015 року. Здобула ступінь магістра за спеціальністю «тележурналістика» у Харківському університеті імені Василя Каразіна.

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