«Це помста»: історія 22-річної операторки FPV, яка пішла на фронт після загибелі чоловіка

«От коли закриється моя труна – тоді ти підеш в армію» – так оператор розвідувальних дронів Павло Колобаєв казав дружині щоразу, коли вона просила допомогти їй теж долучитися до війська. Він воював з 2018-го, добре знав, що таке війна, і намагався уберегти її від того, через що проходив сам. Сьогодні Ірина «Білка» Колобаєва керує FPV-дронами у складі 63-ї окремої механізованої бригади. Вдовою вона стала у 20 років. Через два тижні після, як поховала свого чоловіка, вона вирішила: буде «помста» і «квиток в один кінець». Каже, чоловік колись дав їй позивний і показав «собачі стежки» Лиману – ніби заздалегідь готував до того, що вона піде його шляхом. Свою історію Ірина Колобаєва розповіла Радіо Свобода. – Ірино, сьогодні ви служите операторкою дронів. З чого все почалося? – Я познайомилася з армією рівно тоді, коли познайомилася зі своїм чоловіком. Він був оператором БПЛА. І ще тоді мені вся ця тема дуже подобалася, дуже відгукувалася. Я розуміла, що хочу займатися тим самим. Але він, поки був живий, у відповідь на мої прохання: «Та блін, забери мене, допоможи кудись влаштуватися, хочу працювати разом із вами», постійно казав: «От коли закриється моя труна – тоді й підеш в армію». Як виявилося, його слова були пророчими. – Свого часу ви поїхали на Донбас за чоловіком. Зазвичай люди, навпаки, намагаються триматися подалі від лінії фронту, шукають безпечніші місця. А ви фактично поїхали в епіцентр подій. Чому? – Бо я розуміла, що мій чоловік далеко, і мені без нього дуже важко. Він був категорично проти, але нічого не міг із цим зробити. Він знав мій характер і знав, що буде або так, або все те саме, тільки значно небезпечніше. У результаті ми придумали дуже хитрий план. Спочатку це було: «Та давай я приїду в Слов’янськ на пару днів». А потім якось так вийшло, що ці «пару днів» перетворилися на рік життя в Лимані. На той момент місто вже було деокуповане, але там здебільшого були розруха, обстріли – і сім’я .

І так, коли ти постійно перебуваєш у компанії військовослужбовців, хочеш чи не хочеш, а поступово починаєш вникати в цю тему. І якось воно поступово вивчалося, вивчалося, вивчалося... – А чому для вас це було важливо? – На той момент мій чоловік уже 8 років був в армії. А я така вся прикольна цивільна дівчинка приїжджаю до нього зі своїми побутовими проблемами, а він уже давно забув, що таке взагалі існує. Мені хотілося бути для нього цікавим співрозмовником. Тому це, напевно, був один із проявів любові – розуміти те, чим він живе . Щоб удома він почувався людиною, яку можуть зрозуміти. – Ви одружилися на Донбасі, під час повномасштабної війни. Чому вирішили зробити це саме тоді і саме так? – Для мого чоловіка було принципово, щоб я носила його прізвище. А я завжди тримала в голові, що якщо з ним щось станеться, я не матиму змоги приїхати до нього – у госпіталь, лікарню, куди завгодно. Бо хто я – дівчинка, яка його дуже любить? І ми раді, що все сталося саме так. О пів на сьому ранку вони з хлопцями повертаються із позицій. А тієї ночі був приліт. Світла немає, води немає, їсти немає чого. І ми такі: «Поїхали в Слов’янськ покатаємося». Ну, поїхали. «А може, одружимося?» Ну, поїхали. У мене був костюм його побратима і тапочки зі слов’янського ринку. Це було дуже романтично.

– Він був у військовій формі? – Так. Брудній. Але найголовніше, що нам було комфортно одне з одним. Тому те, як на нас дивилися – як на якихось трохи притрушених – та й нехай. Нам було ок. Насправді ми домовилися повінчатися вже після війни – коли трохи оговтаємося, прийдемо до тями. Ми мали це зробити красиво, вже як слід: із сукнею, костюмом, родичами, оркестром – з усім на світі... – А чому чоловік не хотів, щоб ви також долучилися до війська? Які в нього були аргументи? – До того, як потрапити в батальйон, де зараз служу я і де служив він, чоловік був в іншому підрозділі, в іншому роді військ. І, здається, з чотирьохсот чи п’ятисот людей там вижили лише 47.

Він був на похованнях більшості своїх товаришів. Людей, які були йому як родина. І кожна така втрата була для нього настільки важкою, що мені здавалося: після цього він уже просто не зможе прийти до пам’яті. Тому він дуже не хотів, щоб мені довелося пережити щось подібне. Він прекрасно розумів, що якщо я потраплю до війська, то не сидітиму десь на небойовій посаді. Що я сунутиму свого носа приблизно туди ж, куди постійно сунув його він. Це будуть якісь заварушки, якісь авантюрки, робота на позиціях. Буде дуже весело, дуже страшно і дуже небезпечно. І він дуже мене любив. І, можливо, просто хотів трохи поберегти свою нервову систему. – Яким був ваш чоловік? Розкажіть про нього. – Колобаєв Павло Русланович, з позивним не менш прикольним, ніж у мене – «Барні». Чому «Барні» – бо на одній з учебок він з’їв майже ящик тих ведмедиків, а позивного на той момент ще не мав. От так і з’явився.

Спочатку була військова академія. Далі він ніс службу в десантно-штурмових військах. Певний час був розвідником, потім – піхотинцем. Після одного з поранень у піхоті його перевели до розрахунку БПЛА. Він працював безпосередньо як зовнішній пілот розвідувального борта. Із 2018 року вже почав потроху «кайфувати» (сміється). – А є щось, чого вас навчив чоловік і що зараз вам стає в нагоді? – Коли ми навіть інколи вибиралися на прогулянку – це було рідко, але було – ми не ходили центральними дорогами Лимана. Він пояснював це тим, що ми гуляємо «собачими стежками» міста, щоб я на випадок чого знала ці шляхи.

Він, скоріш за все, вже тоді розумів, що я буду тут працювати. І він навчив мене орієнтуватися в місті

Він, скоріш за все, вже тоді розумів, що я буду тут працювати. І він навчив мене орієнтуватися в місті. І це, насправді, дуже мені потім допомогло. Я постійно казала, що знаю Лиман як свої п’ять пальців. Зараз так уже не скажу. Скажу, що знаю його доволі добре. Але все одно – не встиг він мене до кінця навчити. – Як ви дізналися про його загибель? – Мені подзвонила мама того ж дня... У неї істерика, вона не може нормально говорити. Каже: «Мабуть, щось сталося». Я кажу: «З чого ти взяла?» А вона: «Мама Пашки, каже, на аватарку в Facebook чорну свічку поставила». І я така: «Ні, не вздумай…» Так я і дізналася. А потім мені вже повідомив його товариш... Вдовою я стала у 20 років. Дев’ятий день після поховання мого чоловіка припав на мій день народження. Трохи не так я планувала своє майбутнє… (плаче) Ой… У мене більше вийшла імпровізація, ніж заплановане життя. Я розумію, що вже нічого не змінити, але…

Що було потім – майже два місяці – мені важко відповісти. Я пам’ятаю, що я страшно пила. Це я пам’ятаю дуже чітко. Щоб не зійти з розуму остаточно, я влаштувалася на роботу – у звичайний сільський магазин, продавцем. Працювала там місяць. І це, чесно, мені тоді допомогло не поїхати кукухою остаточно. Сказати, що я довго не могла повірити – ні. Розуміння прийшло одразу. Бо ми про смерть говорили ще за життя. Це була тема, яка в нас звучала часто. Він ніби готував мене до того, що якщо одного дня подзвонять і скажуть… Він намагався навчити мене з розумінням приймати смерть. І коли мені подзвонили – я одразу зрозуміла, що це правда. Що це сталося.

Тоді найважче було просто вижити. Бо мені здавалося, що я можу просто з’їхати з глузду, або зробити щось із собою.

Єдиною підтримкою для вдови може стати лише така ж вдова

Якщо люди не намагаються зрозуміти – а вони й не намагаються, бо їм це незручно, некомфортно, єдиною підтримкою для вдови може стати лише така ж вдова. Бо тільки вона справді розуміє . Усі друзі, знайомі з цивільного життя… їм було байдуже. Я перестала їх розуміти, а вони навіть не намагалися зрозуміти мене. І на цьому спілкування фактично закінчилося. На жаль. Якщо говорити про суспільство в цілому – рано чи пізно війна прийде у їхні двері . – Так, а ось той момент, коли у вас у голові щось переключилось і ви вирішили, що маєте бути у війську. Коли це сталося і чому? – Напевно, це було десь через два тижні після поховання. На другому тижні я вже трохи почала приходити до тями, і зрозуміла, що це буде помста і виконання обіцянки. І тоді ж одразу прийшло розуміння, що це буде квиток в один кінець. Моя мама це розуміла, і тато теж розумів. Змінити нічого не могли, але розуміли.

Я відбула 40 днів, і на наступний день вже купила квиток.

Я відбула 40 днів, і на наступний день вже купила квиток. Одночасно я намагалася привести в порядок всі документи в РТЦК та СП – щоб нормально потрапити до війська. Але мені все запороли. Тож я поїхала напряму до частини, де служив мій чоловік. Мені сказали: «Ну, якщо така справа, приїжджай у Слов’янськ». І я поїхала. – Чим стала для вас армія? – Домом! Сім’єю! І насправді мені дуже важливо підтримувати з ними хоч якесь спілкування, бо без них мені важко. Минає трохи більше тижня відпустки – і я вже хочу назад, до них. Я обожнюю людей, з якими працюю. І я обожнюю роботу . Я обожнюю свою роботу.

– Чому у вас позивний «Білка»? – Колись, за кращих часів, ми з чоловіком гуляли у рідному місті, ми обидвоє з Вінницької області, з Іллінців. А в мене – довге руде волосся і дуже помітні два передніх зуби. І раптом, у якийсь момент, він каже: «О, Білка». Я питаю: «Де?». А він: «Ти». З тих пір воно прижилось – мене почали так називати друзі, а похресники дізналися, що мене звати Ірина тільки минулого року. І так воно вже тягнеться: «Білка», то й «Білка». – Чому саме операторка дронів? – Ну, я хотіла піти повністю слідами пана «Барні», але трохи не вийшло – мене, можна сказати, трохи «обманули». Спочатку мені дали в руки пульт від FPV, а не від «Мавіка». Це було наше перше навчання. Нас тоді зібралася така весела компанія – дев’ять людей – і відправили до інструктора, який у минулому був бойовим пілотом. Але всі якось «забули» сказати, що це був пілот саме ударних бортів, а не розвідувальних. А я, взагалі, планувала бути операторкою саме на «Мавіку».

Перший раз я підняла FPV-борт – і зрозуміла: здається, я попала

Перший раз я підняла FPV-борт – і зрозуміла: здається, я попала. І якось поступово почала вчитись, розвиватись. Я вже тоді бачила, наскільки ефективним стає напрям FPV на полі бою. Тоді якраз прогриміла історія, як один із підрозділів за допомогою наземних роботизованих комплексів і ударних бортів зміг зачистити й звільнити посадку . І я така: «Та ви що… я теж так хочу».

– Що ви відчуваєте, коли керуєте дроном?

Коли на одній із позицій є контакт із ворогом, піднімаються наші борти – щоб, не дай Боже, з нашими хлопцями нічого не сталося

– Ми працюємо для піхоти і за піхоту. Ми – одна з основних підтримок наших хлопців . І коли надходить доповідь, що на одній із позицій є контакт із ворогом, піднімаються наші борти, ми вилітаємо на пошук – щоб, не дай Боже, з нашими хлопцями нічого не сталося. Тому це величезна відповідальність, бо на тебе розраховують. Це і великий тиск. І фізично це дуже важко, бо людей на позиції небагато, а працюємо ми 24/7: нічні чергування, денні чергування. Якісно працювати у FPV-розрахунках може тільки людина, яка всією душею любить те, що робить. Бо дуже багато тримається на самодисципліні і бажанні постійно розвиватися . Це робота, яка вимагає колосальної включеності. FPV-борт для тебе може стати всім. Ми навіть підробляли «Глово»-доставкою. Були перебиті всі логістичні маршрути до хлопців, і підвезти щось їм було неможливо. Тому ми підвішували до бортів їжу, воду і доставляли їм. По можливості, якщо між вильотами було трохи часу, ми писали записки: «Братва, ми з вами, ми вас чуємо, ми вас бачимо. Тримайтеся».

І от на одному з таких вильотів ми піднялись – ситуація там уже була критична. У наших хлопців сідала рація, але суміжна позиція передала їм повербанк, а ми доставляли їм їжу. Пацани вийшли по рації на свого чергового, щоб подякувати, той зв’язався з нашим, наш – з нами, щоб передати подяку напряму. І я пам’ятаю цю картину: сидять три дорослих мужики зі сльозами на очах, коли я це озвучую. І я сиджу і не знаю, що сказати, бо розумію: скажу одне слово – і просто розридаюся . – А що найскладніше у вашій роботі? – Найстрашніше і найболючіше – це бути безсилим і розуміти, що ти, на жаль, нічого не можеш зробити. За певних погодних умов ми просто безсилі. Коли чуємо, що десь штурм, що в наших хлопців контакт, а ти сидиш і нічим не можеш допомогти… Я, насправді, жодного разу не бачила кадрів, як наших беруть у полон. Але з розмов між хлопцями – це дуже страшна картина. Картина, на яку, на жаль, вони не могли вплинути. Те, як гинуть наші хлопці, ми теж бачимо регулярно. І це страшно. З’являється відчай : ти сидиш в, умовно, теплому бліндажі, під дахом, і просто нічого не можеш зробити, поки там гинуть твої люди. Це дуже важко! Після такого ти намагаєшся вимикати емоції і вмикати холодний розрахунок. Є світловий день – і ти просто стараєшся зробити за цей час максимум.

Я дуже б хотіла, щоб хлопці відчували, що вони хоч трохи під захистом

Скільки можеш бути корисною – стільки і працюєш. Щоб дати нашій піхоті хоча б трохи можливості перепочити. Я дуже б хотіла, щоб хлопці відчували, що вони хоч трохи під захистом. – Що ще з вашого досвіду можете зараз згадати як щось знакове? – Ну, якщо офіційно, якщо опиратися на слова командира моєї роти, то, за його словами, поки пілот не знищив свою першу «буханочку» (народна назва радянського мікроавтобуса УАЗ-452 і його пізніших російських версій – ред.), йому взагалі не варто казати, що він тримав пульт у руках. Крайня зміна перед моєю відпусткою – ми вилітаємо, надворі туман, дощ, майже нічого не видно. Пролітаємо ліс, і я бачу, що щось світиться. Підлітаємо ближче… Боже… «буханочка»! Я думаю: як добре! Це була моя перша знищена «буханка». Це, напевно, один із таких знакових моментів, бо насправді техніки на нашому напрямку не так багато, як хотілося б. І знайти «буханочку» або щось подібне – це вже доволі цінно.

Я як перша дівчина-пілот у батальйоні – і в мене перший підтверджений пілот

І ще в мене є особиста історія, яку я завжди казала, що розповідатиму дітям. У мене є підтверджений ворожий пілот. Це дуже цінно. Перший у батальйоні. Перший! Я як перша дівчина-пілот у батальйоні – і в мене перший підтверджений пілот.

– Чи є у вас відчуття, що ви продовжуєте справу свого чоловіка і захищаєте те, що було важливим для вас обох? – Так. Мені страшно повторити його долю, але водночас я з великою любов’ю і відповідальністю ставлюся до справи всього його життя. Я живу не втратою, а пам’яттю і відповідальністю, бо ношу його прізвище. І це, насправді, дуже велика відповідальність. Іноді мені здається, що в критичні моменти, коли я вже на межі – думаю: ще трохи, і я або зірвуся, або просто фізично вирублюсь від втоми – в такі моменти ніби ми з ним починаємо працювати разом . Я на роботі часто або згадую, як він поводився в подібних ситуаціях, або намагаюся уявити, як би він діяв. Я його дуже добре знала, тому це як внутрішній орієнтир. – Яким би ви хотіли, щоб його запам’ятали? – В принципі, таким, яким його і пам’ятають. Його пам’ятають усміхненим, життєрадісним. Це людина, якої нам всім дуже не вистачає. Він був великий, добрий, бородатий, рудий, ще й кучерявий. На нього дивитися без усмішки було практично неможливо.

Ми інколи, з певним сумом, але все ж жартуємо, що він «виховує покоління Колобаєвих»

Він пишався тим, що може називати себе військовослужбовцем. Він заслужив форму, яку носив, заслужив своє звання. Казав, що вже віддав найдорожче – свій час. Бо він не знав нормальної юності, нормальної молодості. Він говорив, що його любов до Донецької області колись його і погубить . Так і сталося – Донецька область його і забрала. Йому випадало завжди бути в самій гущі всіх негативних подій, які тільки можна уявити. І так виходило, що періодично він повертався із завдань живий і неушкоджений, тоді як там залишалися його хлопці – десятками… Навіть зараз пам’ять про нього живе. Хлопці його пам’ятають і одноголосно кажуть, що він був настільки відданий справі, настільки колосальну роботу виконував, що відчуття його присутності досі є. І ми інколи, з певним сумом, але все ж жартуємо, що він «виховує покоління Колобаєвих» . – А про що ви мрієте?

У мене все, про що я мріяла, або забрали, або вже є

– Мрію?.. Я навіть не знаю… У мене все, про що я мріяла, або забрали, або вже є. Ну, типу, не знаю… Мріяти про те, щоб закінчилася війна, якось неправильно звучить, бо я можу з гордістю сказати, що я теж прикладаю до цього якісь зусилля, щоб ця «мрія» стала реальністю . Кожен із хлопців, з якими я працюю, заслуговує повернутися. Вони повинні повернутися додому – цілими, живими, здоровими, неушкодженими. Кожен заслуговує на нормальне життя. І от це мене дуже тримає. Дуже. – Що для вас сьогодні означають слова чоловіка про армію? – Форму я вдягнула набагато раніше, хоч він того і боявся, просто фізично я її не носила. Була така фраза: «Ти можеш забути про це, поки я живий. Поки я живий – ти у формі не будеш».