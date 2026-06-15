«Сатанинська сутність Кремля». Засудження удару по Києво-Печерській лаврі

Під час масованої комбінованої атаки на Київ у ніч на 15 червня 2026 року російський безпілотник (за даними СБУ) влучив у будівлю Успенського собору Києво-Печерської лаври, після чого покрівля храму зайнялася. Пожежа вкрила весь дах собору. За якоюсь злою іронією, кажуть у Києві, Москва вже вдруге намагається знищити собор, вперше підірваний НКВС під час Другої світової війни. За час великої війни, за підрахунками української влади, російська армія знищила або нанесла ушкодження понад 330 храмам, а також сотням об’єктів культурної спадщини України. Міністерство оборони РФ розповсюдило твердження, що нібито Успенський собор лаври пошкодила неякісна ракета від ЗРК Patriot. СБУ спростувала це, показавши, що «пожежу на даху собору спричинив російський ударний дрон «Герань-2», що є версією іранського дрона-камікадзе типу Shahed». Після влучання «шахеда» о 1:50 ночі палав дах Свято-Успенського собору Києво-Печерської лаври. Активно працювали пожежники, але потім пішов дощ. Хтось із користувачів соцмереж побачив у цьому «руку Бога», який, мовляв, хотів врятувати весь собор від повного вигорання.

Відчуття було таке, ніби ворожа куля попала тобі в серце. Прямо в серце!

«Відчуття було таке, ніби ворожа куля попала тобі в серце. Прямо в серце! Їм вдається завдавати болю. Але хочу їм (Росії) сказати, що ви не проти нас ведете боротьбу, а ведете боротьбу проти Бога», – сказав Радіо Свобода намісник лаври митрополит ПЦУ Авраамій. «Чергове варварство росіян. І це ще раз підтверджує, що для них немає нічого святого. Символічним є те, що Успенський собор є головним собором на території Києво-Печерської лаври, і він зазнав удару. Символічно, що була якраз неділя «всіх українських святих». Тому росіяни не полюбляють те, що ми робимо, що Україна взяла повністю курс на відокремлення від Російської Федерації. І ми бачимо, які наслідки. Але ми – незламний народ. І ми це подолаємо, подолаємо всі ці випробування», – додав Авраамій.

У реакціях церковників і релігієзнавців постійно наголошується, що удар «шахедом» по лаврі демонструє «антихристиянську сутність» правлячого російського режиму.

Пресвятая Богородице, зупини ірода!

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній назвав російського президента Володимира Путіна «кремлівським антихристом». «Черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства… Пресвятая Богородице, зупини ірода!» – написав у соцмережах Епіфаній. На «варварському» характері удару по лаврі наголошує і світська влада України.

«Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній з найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім’я у список найгірших варварів в історії», – говориться у заяві міністра закордонних справ Андрія Сибіги. «Ось так виглядає «рускій мір». Абсолютне зло!... Пожежа в Києво-Печерській лаврі. Ще один доказ навмисного знищення усього українського», – написав посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Лавру після руйнації також відвідав президент України Володимир Зеленський. Не перша руйнація За якоюсь злою історичною іронією, не вперше Москва намагається знищити лавру, кажуть у Києві: зокрема Свято-Успенський собор. «Згадайте січень 1918 року, коли криваві більшовицькі банди Муравйова підійшли до Києва. Їхня артилерія нещадно й прицільно розстрілювала хрести Києво-Печерської лаври, лишаючи глибокі шрами на стінах Успенського собору», – нагадує третій президент України Віктор Ющенко. Собор підірвали енкаведисти в листопаді 1941 році під час німецької окупації, заклавши в соборі вибухівку. Так він і простояв в руїнах всю другу половину ХХ століття. Але Успенський собор був відбудований в незалежній Україні і освячений в кінці серпня 2000 року – якраз в рік нового тисячоліття і майже одночасно з Днем Незалежності України. Зараз Москва вдруге намагалася знищити Успенський собор, зауважила в соцмережі українська письменниця Оксана Забужко, не стримуючи емоцій: «Згадали, виродки чекістські, як вони її (лавру) в сорок першому палили! Що, ресентиментик засвербів?... Недовго вам, с*ки, зосталося».

У 1941 році і багато десятиліть в повоєнній радянській Україні біля руїн підірваного НКВС Успенського собору радянські екскурсоводи покладали вину на німців.

Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії

Зараз була спроба з боку Міноборони Росії покласти вину за удар по собору нібито на українську ракету від системи ППО Patriot. Але Служба безпеки України за уламками встановила, що собор був атакований дроном «Герань-2», що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу Shahed.



«Такий висновок вдалося зробити на основі аналізу уламків безпілотника, знайдених на місці влучання», – повідомила СБУ. «Сотнями знищують українські пам’ятки та релігійні споруди» Удар по лаврі стався в ніч на 15 червня – і в цей же час постраждали ще кілька об’єктів, пов’язаних з українською історією та культурою, дуже знакових об’єктів. Зокрема, російськими дронами були також уражені: Мистецький арсенал у Києві;

Національна кіностудія імені Олександра Довженка (там згоріло, зокрема, сховище костюмів для кіно – колекція, яку збирали багато десятиліть);

Харківський художній музей;

Будинок органної та камерної музики у Дніпрі.

Києво-Печерська лавра і раніше була пошкоджена падінням уламків дронів – сталося це в кінці січня 2026 року. Руйнація була тоді незначною – російська атака пошкодила корпус №66 – вхідну частину до комплексу Дальніх печер. Також постраждав корпус №67 – Аннозачатіївська церква, де було частково зруйнований фасад. Зараз пряме влучання дрона прямо в найбільшу святиню лаври – Свято-Успенський собор, який зазнав дуже серйозного ушкодження. Також на початку цього року російська армія «шахедами» вдарила по Свято-Успенському чоловічому монастирю в Одесі. В липні 2023 року російською армією було уражено Свято-Преображенський кафедральний собор в Одесі. Обстрілів з боку Росії зазнавала і Святогірська лавра в Донецькій області. Але Києво-Печерська лавра як об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і найбільша християнська святиня Східної Європи стоїть окремо через своє духовне та історичне значення.

Росіяни зруйнували 937 культурних об’єктів, 336 храмів, мечетей і синагог...

Загалом за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну руйнувань зазнали понад 300 храмів, повідомила заступниця керівника офісу президента України Олена Ковальська: «Станом на сьогодні росіяни зруйнували 937 культурних об’єктів, 336 храмів, мечетей і синагог, 1507 лікарень та 5453 школи, профтехучилища й університети. Просто задумайтеся над цими цифрами. Вони сотнями знищують українські пам’ятки та релігійні споруди». А генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що російські військові від початку повномасштабного вторгнення пошкодили або знищили майже дві тисячі пам’яток культури, понад сотня з них – об’єкти під егідою ЮНЕСКО.